В Борисове взбунтовались милиционеры

За последний месяц пять милиционеров Борисовского РУВД написали заявления на увольнение, но руководство не спешит их подписывать.

Некоторые молодые специалисты связаны контрактами на пять лет и, уйдя из органов внутренних дел, должны будут выплатить государству по 10 тысяч долларов. Но даже это их не останавливает. А раз заявления руководство не подписывает, они сидят дома и ждут, пока их уволят за прогулы.

Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

— Сейчас эта ситуация тщательно скрывается, чтобы не возникло такого резонанса, как в Кричеве, — рассказывает TUT.BY сотрудник правоохранительных органов, который хорошо знает историю в Борисове. — Дело в том, что за последний месяц 5 действующих сотрудников Борисовского РУВД попытались уволиться, но так как штат не укомплектован, милиционеров не хватает, то потерять столько человек недопустимо. Поэтому руководство не подписывает заявления, просто рвет и все.

По его словам, сотрудники пытаются уволиться из-за постоянных нарушений трудового законодательства.

— Могли собрать в личное время, уйти с работы вовремя было нельзя, дежурная часть отказывалась принимать оружие, и сотрудник уже не мог покинуть службу. Требовали показатели, угрожали, если никого не задержишь, уволим. Нужно было каждый вечер задерживать пьяниц, чтобы утром водить на комиссию. К тому же руководство отказывалось предоставлять отпуск, если показатели были не те, — утверждает сотрудник.

Как узнал TUT.BY, с 14 июня трое участковых инспекторов просто перестали выходить на работу. Официально они сотрудники милиции, но в действительности — сидят дома. Нам удалось связаться с некоторыми, они сразу делают оговорку: «Не было никакого сговора, официальной жалобы на руководство, каждый захотел уйти сам по себе».

— Эмоционально выгорел. Да, не вышел на работу. Просто принял такое решение и давать какие-то комментарии сейчас подло, я шесть лет проработал в этой системе. Теперь расставил приоритеты, семья стала важнее, — рассказывает один из участковых милиционеров.

Двое других его коллег-участковых оказались в более щекотливой ситуации. Парни, молодые специалисты, которые закончили специализированный вуз, должны пять лет отработать по контракту. Вопрос в том, что они проработали всего 2 года. Если уволятся, каждому придется выплатить по 10 тысяч долларов. Именно столько денег было затрачено, пока они учились на бюджете и находились на содержании у государства.

— Идет служебная проверка, документы переданы в Минск. Даже не знаю, уволен я уже официально или еще нет, — комментирует TUT.BY сотрудник Борисовского РУВД. — Жалко, что не дали работать. Я осознанно выбирал эту профессию. Почему ушли? Ненормированный рабочий день, выходные забирали, хотя по законодательству могут вызывать только в случае чрезвычайной ситуации. И то это касается сотрудников МЧС, бригады скорой помощи, а не участковых милиционеров. Да, возможно, где-то были косяки, так мы молодые, показатели были неплохие.

Один из участковых вспоминает, когда перестал выходить на службу, ему руководство позвонило со словами: «Будь мужиком! Выходи на работу». Не вышел. Вместе с участковыми заявление на увольнение написали еще два сотрудника РУВД. Один из них подполковник. Он 10 лет проработал в милиции, в мае продлил контракт, а в июне захотел уйти. Недавно с ним расторгли контракт по соглашению сторон.

— Действительно, трое сотрудников Борисовского РУВД не выходят на службу. Основная причина — нежелание добросовестно исполнять служебные обязанности. Отмечу, что все эти сотрудники имеют дисциплинарные взыскания, в большинстве случаев за ненадлежащее рассмотрение обращений и заявлений граждан. По факту прогулов в установленные сроки проведена служебная проверка. Сотрудники будут уволены из органов внутренних дел. Борисовское РУВД работает в штатном режиме, — комментирует TUT.BY Евгений Сачек, официальный представитель УВД Минского облисполкома.

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