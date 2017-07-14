Самое большое колесо обозрения в стране может появиться возле Дворца спорта

В социальных сетях появилась информация о том, что недалеко от Дворца спорта в Минске планируется строительство колеса обозрения. Что удивительно, слухи (хотя частично) оказались правдой.

Такие планы действительно есть, однако проект пока не одобрен.

Как рассказали Onliner.by в Комитете архитектуры и градостроительства Мингорисполкома, проект по строительству колеса обозрения уже разработан, но пока говорить об этом рано: он должен быть одобрен президентом.

Подробной информации о проекте пока нет. Заместитель председателя Комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Елена Суходолова согласилась рассказать об этом только в общих чертах:

— По плану колесо будет размещаться не в парке, а на самой набережной возле Дворца спорта. Пока не могу сказать точную высоту, но это будет самое большое колесо обозрения в стране.

Подобные аттракционы (установленные непосредственно в центре города, а не в парках, как принято у нас) существуют во многих городах Европы: например, в Лондоне, Лионе или польском Гданьске. Сейчас самое высокое колесо обозрения в городе находится в парке Горького, его высота составляет 54 метра.