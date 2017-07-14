В Госдуме протекла крыша – прямо над депутатами «Единой России»

В Госдуме прервали заседание из-за протекшей крыши. Протечку заметили во время выступления депутата Ирины Яровой по обсуждению законопроекта о дальневосточном гектаре, передает РБК.

«Не знаю, что там депутаты рассматривают на потолке. А, крыша потекла...» — сказала Яровая, прервав выступление.

Как рассказал изданию депутат Олег Шеин, находящийся в зале, капать с потолка начало над рядами, где сидят депутаты фракции «Единой России».

«В Госдуме в прямом смысле этого слова протекла крыша. Прямо над «Единой Россией», — сказал он.

Заседание возобновилось через десять минут после перерыва.

«Коллеги, в непростых погодных условиях… давайте мы завершим рассмотрение вопроса… Учитывая, что мы работаем в непростых погодных условиях. И там гремит и льет, не выдерживает перекрытие», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин после перерыва.