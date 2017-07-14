«За день работы можно получить мешок картошки». На что соглашаются жители Бреста

Заработать деньги в поле предпочитают в основном люди 40-50 лет или пенсионеры, пишет «Вечерний Брест».

В управлении по труду, занятости и социальной защите Брестского горисполкома рассказали:

– Каждый день на сельхозработы мы отправляем человек 40-50. Если деятельность касается уборки камней или прополки, тогда работодатели платят деньгами. А вот во время сбора урожая или его сортировки – расплачиваются продуктами. Например, за день работы можно получить мешок картошки, сетку лука или моркови. Исходя из этого, люди меняются на видах работы. Неделю, например, собирают морковь, а следующую – капусту.

Как показывает практика, заработать деньги в поле предпочитают в основном люди 40-50 лет или пенсионеры.