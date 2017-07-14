Латынина: «Теперь знаю, почему в Кремле радовались победе Трампа»

Теперь знаю, почему в Кремле радовались победе Трампа — зуб даю, что было что-то в этом роде. Но прежде чем рассказать эту душераздирающую историю, расскажу другую.

Дональд Трамп-младший

Звонит мне как-то мой знакомый N, у которого есть проблемы с бизнесом, и спрашивает: «Тут X набивается ко мне на встречу и говорит, что может помочь. Как вы думаете, следует с ним встречаться?»

Думаю мгновение и отвечаю: «Ни в коем случае. Это жулик, прохвост, разводила и негодяй. С ним не только нельзя договариваться, с ним нельзя встречаться. Потому что нормальному человеку даже в голову не может прийти, чем обернется эта встреча. Он, допустим, придет к вам и скажет: «У вас проблема с Сечиным, я его лучший друг, я ее решу». А потом он придет к Сечину и скажет: «Этот N позвал меня к себе, чтобы кинуть Сечина».

Это я к тому, что в России образовался целый класс таких людей, перед которыми Хлестаков бледнеет. У них всегда 10 тысяч одних курьеров, а кончается дело тем, что они стреляют у городничего десятку в долг до получки. Встреча с ними никогда ничего, кроме головной боли, не приносит, но лохи не переводятся. И встречаться с ними, как познал ныне на своей шкуре Donald Trump Junior, просто нельзя.

Но обо всем по порядку.

В декабре 2012 г. в США вступил в силу «закон Магнитского», а в сентябре 2013 г. в соответствии с этим законом суд города Нью-Йорка наложил арест на активы компании Prevezon Holdings, Ltd и ее дочек. Prevezon контролировал некий Денис Кацыв, сын Петра Кацыва. Петр Кацыв был замом главы РЖД Владимира Якунина, известного своей духовностью, шубохранилищем и поставками на родину Благодатного Огня.

Вы спросите, а при чем тут погибший в тюрьме Магнитский?

Ни при чем.

Просто Prevezon, судя по всему, воспользовался той же стиральной машиной, которая отмывала деньги преступников, укравших из российского бюджета 230 млн долларов. Они всего-навсего были клиентами одной и той же прачечной.

Надо сказать, что активы Prevezon — это не первые миллионы, арестованные за рубежом у Кацыва. В 2005-м израильское правительство забрало у Кацыва 5 млн долларов. По подозрению в отмывке денег. В 2012-м 7 млн долларов на счету Кацыва заморозили в Швейцарии.

Короче, единственная страна, которая не интересовалась финансами Кацыва, была Россия. Нашу прокуратуру совершенно не интересовало, откуда у талантливого молодого предпринимателя все эти миллионы, и могли они или нет быть связаны с работой его папы на госкомпанию.

После ареста счетов владельцы Prevezon развили бурную и удивительную деятельность. Во-первых, в феврале 2014 года Денис Кацыв повстречался в Риме со спецагентом ФБР Джоном Пензой (John Penza). В ходе встречи Кацыв, если верить письму прокурора Прита Бхарара, предложил организовать вторую встречу — уже с участием своего отца Петра Кацыва — и поделиться с властями США «информацией о криминальной деятельности в России». В обмен, видимо, на разморозку счетов.

То есть еще раз. У нас на всех перекрестках кричат: «Навальный — иностранный агент», «Мемориал — иностранный агент». Мы со всех сторон окружены врагами. А тут зам (!) главы (!) РЖД (!), едва у его сына арестовали американскую компанию, якобы пытается разморозить кровную денежку будто бы в обмен на сотрудничество с ФБР!? (Петр Кацыв, разумеется, все отрицает).

Вы спросите: отчего же Петра Кацыва еще не попросили с работы?

Ответ очевиден: а кто сказал, что Петр Кацыв не проложился, прежде чем просить о такой сделке? Любой умный разводчик поступил бы так: получил бы благословение у старших товарищей, потом получил бы у глупых американцев гарантию неприкосновенности, а потом бы предоставил им душераздирающие сведения о том, что 230 млн долларов из российского бюджета украл лично Браудер и его адвокат Магнитский. Криминальная деятельность в России, как и было обещано!

Классная была бы razvodka.

Razvodka не удалась: американцы просто отказались встречаться.

Тогда владельцы Prevezon начали долгую кампанию за разморозку своих денег. Способы ведения этой кампании повергают в глубокое изумление.

К примеру, свидетели по иску — Денис Кацыв, Александр Литвак и Тимофей Крит — представили суду... счет на 50 тысяч долларов за их пребывание в США. В числе издержек, которые понесли ответчики, был чек из ресторана на 793.29 долларов (восемнадцать блюд, восемь порций граппы и две бутылки дорогого вина). А их российский адвокат г-жа Весельницкая остановилась в отеле, где ночь стоила 995 долларов, несмотря на то, что с нее показания не снимались.

Причем г-жа Весельницкая, как уверяет американская сторона, будто бы переехала в дорогущий отель только после того, как свидетели получили заверения от судьи, что их издержки будут оплачены. Возмущенное письмо прокурора Бхарара по этому поводу стало известно прессе и вызвало немалый шок.

Дальше — больше.

Защита Кацыва предоставила в американский суд (!) заявление (!) Олега Лурье, который сидел в СИЗО в одно время с Магнитским. В своем заявлении г-н Лурье рассказал, что он беседовал с Магнитским в СИЗО дважды. Из текста этого заявления выходило, что Магнитский, которого он раньше никогда не знал, почему-то решил исповедоваться перед человеком, угодившим в тюрьму за вымогательство и пользующимся в российской прессе репутацией «сливного бачка».

Магнитский ни больше ни меньше заявил Лурье, что его наниматели его же подставили, и что он боится не выйти из тюрьмы живым.

После выхода на свободу Лурье, по его утверждению, начал смело расследовать деятельность коррупционера Браудера и обнаружил, к его удивлению, что Браудер был тесно связан с «крупнейшим мошенничеством в истории Российской Федерации, а именно незаконным использованием 4.8 млрд долларов, предоставленных МВФ России в 1998 году».

Все это, а также историю своей встречи с Магнитским Олег Лурье рассказал никому иному, как Наталье Весельницкой, адвокату Кацыва, в отеле Мариотт на Тверской в октябре 2014 года.

Своими открытиями честнейший журналист Лурье также поделился с создателями фильма о смерти Магнитского, показанного по не менее честному, чем журналист Лурье, каналу НТВ в октябре 2014 года.

Но это было еще не все!

Согласно представленным в американский суд показаниям Лурье, после того как он поделился своими соображениями о смерти Магнитского с публикой в программе другого честнейшего журналиста Владимира Соловьева, ему позвонили посредники от Браудера.

Эти два посредника — «Максим» и «Володя» — будто бы встретились с Лурье в ресторане «Редиссон Украина» и пытались подкупить честнейшего журналиста Лурье за 100 тыс. фунтов, каковые он, разумеется, с негодованием отверг.

Более того, у журналиста Лурье сложилось впечатление, что «Максим» и «Володя» действовали в интересах еще одного человека — Марка Фейгина, который, — как объясняет Лурье американскому суду, — был адвокатом Pussy Riot. Честный журналист Лурье в своих показаниях не может удержаться от того, чтобы пояснить судье города Нью-Йорка, почтенному Томасу П. Гризе (Thomas P. Griesa,), кто такие Pussy Riot.

«Постыдное представление, устроенное этими девицами, мягко говоря, с распушенной моралью, которые пытались опорочить основания церкви... было использовано в совершенно искаженном виде многими врагами России против России в целом», — сообщает журналист Лурье американскому судье.

Более того, Лурье приложил к показаниям аудиозапись своей беседы с «агентом Браудера» с расшифровкой.

На этой аудиозаписи страшный агент Браудера произносит, к примеру, такие душераздирающие слова: «Можете поинтересоваться, как Браудер лихо в штатовских судах разбирается. У него там прекрасно все прихвачено».

Еще раз. По буквам. Вот эти показания — про «постыдных девиц, которые пытались опорочить основания церкви», и про то, что у Браудера «в американских судах все схвачено», — были оглашены не на НТВ, не в программе Соловьева, они были положены на стол американскому судье защитой Петра Кацыва. В качестве доказательства, что Магнитского убил сам Браудер.

Результаты всей этой феерической активности предугадать было несложно: в мае 2017 года Prevezon согласился выплатить американским властям 5,9 млн долларов, что более чем в 10 раз превышало сумму, которую власти США смогли бы выручить за счет продажи конфискованной у Prevezon собственности.

Но и это еще не все. Отдельной частью всей этой саги был вояж по Америке адвоката Натальи Весельницкой.

Кадр CNN

Невероятно, но она приехала в США без визы. После того как в визе ей было отказано, тогдашний генпрокурор США Лоретта Линч выдала ей специальное разрешение на въезд с целью защиты своего клиента Дениса Кацыва в суде города Нью-Йорка. Чем Весельницкая, которая не говорит по-английски и не имеет в США статуса адвоката, могла помочь своим клиентам, неизвестно, но известно, что свой приезд она использовала для широкой лоббистской кампании против «закона Магнитского», ведшейся все в том же неподражаемом стиле.

Меньше чем через неделю после встречи с Трампом-младшим, 13 июня 2016 года, г-жа Весельницкая посетила показ в Newseum фильма про Магнитского. Фильм этот снял Андрей Некрасов, и в нем доказывалось, разумеется, что Магнитского убил Браудер. Браудер называет Весельницкую одним из организаторов показа этого фильма, на котором, благодаря усилиям лоббистов, присутствовали некоторые чиновники администрации президента США.

На следующий день после показа фильма Наталья Весельницкая присутствовала в Вашингтоне на слушаниях Комитета Конгресса по иностранным делам по российской политике. Она сидела в первом ряду.

Весельницкая также поужинала с республиканцем-конгрессменом Даном Рорабахером, давним другом России. На ужине было около 20 гостей, и ужин был весь посвящен Магнитскому. Еще один конгрессмен, через которого она пыталась лоббировать отмену закона, был, как утверждает сам Рорабахер, республиканец Рональд Делламс (Ronald Dellums). По словам Рорабахера, в этом деле Делламс действовал как «нанятый лоббист».

В настоящий момент Вильям Браудер подал жалобу в FARA. Он утверждает в ней, что Наталья Весельницкая, Рон Делламс, Ринат Ахметшин и другие действовали как иностранные лоббисты без регистрации.

Несложно заметить, что действия Весельницкой не имели ничего общего с причиной, по которой она получила immigration parole для въезда в США. Более того, этот immigration parole действовал с октября 2015-го по январь 2016-го года. Встреча с Трампом-младшим состоялась в июне 2016-го.

Свидетели лоббистской кампании г-жа Весельницкой невысоко оценили ее уровень. «Это была самая непрофессиональная лоббистская кампания, которую я когда-либо видел», — заметил один из источников, с которыми поговорили журналисты The Hill Джон Соломон и Джонатан Уизли. — «Если это сливки российской разведки, нам не о чем беспокоиться».

Эта реплика, на мой взгляд, ключевая для понимания всей лоббистской активности, связанной с актом Магнитского в США. Дело в том, что американские лоббисты привычно считают, что целью лоббиста является отмена или принятие закона.

Однако российский лоббизм преследует обыкновенно другую цель: он преследует цель развести начальство на бабки и произвести на него впечатление.

Именно в этом ракурсе, как мне кажется, надо рассматривать встречу г-жи Весельницкой с Трампом-младшим. На первый взгляд, эта встреча кажется такой же глупостью, как показания Олега Лурье о Браудере.

Напомню, что встречу Трампа-младшего и г-жи Весельницкой организовал промоутер Эмина Агаларова Роб Голдстоун, который сообщил Трампу, что «Российский королевский прокурор» через г-жу Весельницкую готов передать Трампу-младшему компромат на Хилари Клинтон в рамках «поддержки Россией и ее правительством кандидатуры Трампа».

Трамп-младший неосторожно встретился с Весельницкой и вместо ожидаемого компромата получил рассказ о том, что надо отменить акт Магнитского. Роб Голдстоун был вынужден извиниться перед Трампом-младшим за случившееся. «Это была самая дикая чепуха, которую я когда-либо слышал», — сказал Голдстоун о встрече.

На первый взгляд, непонятно, зачем добиваться встречи с Трампом-младшим, обещая ему компромат на Клинтон, а потом говорить о Магнитском. С точки зрения американского здравого смысла, такой лоббизм приводит к ровно противоположному результату. Твой собеседник будет просто взбешен потраченным временем и чужой наглостью.

Но это — если не учесть правил российской разводки. Цели и задачи разводчика кардинально отличаются от целей и задач лоббиста. Какой смысл добиваться встречи, которая никогда не будет иметь продолжения, а твой собеседник устроит выволочку тому, кто ее организовал?

Очень просто. Что такое обещание «компромата на Клинтон»? Это просто экономия. Если просить встретиться по поводу дела Кацыва, то посредник, чего доброго, запросит за организацию огромные деньги. А так можно, к примеру, написать в отчете о встрече, что Трамп-младший теперь у России в кармане, а на организацию ее, например (и это только мои предположения, касающиеся логики разводчиков как социальной группы), понадобилось 200 тысяч долларов.

Так вот — к вопросу о том, почему в Кремле радовались победе Трампа. Просто потому, что они составляли свое мнение о нем на основе разводок. Агент X доложил, что обо всем договорился с парикмахером Трампа за миллион долларов. Потом агент Y доложил, что обо всем договорился с сапожником Трампа за два миллиона. Потом агент Z доложил, что обо всем договорился со стоматологом Трампа за три миллиона. Вот они и решили, что Трамп у них в кармане.

Garbage in, garbage out.

Иеще.

В жалобе Браудера, поданной в FARA, Трамп-младший никак не упоминается. Он не был ни на фильме Некрасова, ни на ужине с Рорабахером, он не замечен ни в одном акте лоббистской активности в пользу Весельницкой. Он просто выкинул весь этот бред из головы и пожал плечами.

А вот кто замечен и хорошо замечен в противостоянии закону Магнитского — это экс-госсекретарь Хилари Клинтон. «Администрация, начиная с Хилари Клинтон и продолжая Джоном Керри, сделали все, что они могли, чтобы остановить закон Магнитского», — заявил Билл Браудер.

И тут вот какие совпадения. В июне 2010 года, за три месяца до того, как «закон Магнитского» был внесен в Сенат США, экс-президент Билл Клинтон посетил в Москву и получил за свое выступление 500 тысяч долларов. В одном из опубликованных в «Викиликсe» писем сотрудник штаба Клинтон Джесси Лирич пишет, что «мы убили историю Блумберг, которая пыталась связать оппозицию Клинтон «закону Магницкого» с 500-тысячной речью, которую Билл Клинтон дал в Москве».