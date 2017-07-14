На египетском курорте напали на отель. Убиты двое украинцев

В Хургаде двое туристов из Украины погибли в результате нападения на отель, сообщает The Telegraph со ссылкой на МВД Египта и источники в спецслужбах.

Еще четыре человека получили ранения. Газета отмечает, что официальных данных о гражданстве пострадавших нет, передает meduza.

Нападавший был вооружен ножом. Он находится под стражей, информации о его мотивах пока нет. По предварительным данным, он приплыл к отелю с общественного пляжа.

14 июля в окрестностях Каира в перестрелке с боевиками были убиты пятеро полицейских.