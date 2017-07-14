Редкого крота-альбиноса поймали на Оршанщине. Фотофакт

В городе Барань местные жители поймали крота-альбиноса, сообщает orsha.eu.

Фото: Павел Подчепаев

«Во-первых, альбиносы сами по себе рождаются нечасто. Во-вторых, альбиносы более склонны к различным болезням и чаще всего умирают рано. А речь идет, все-таки, про животное, которое и на поверхности земли бывает редко», — отмечают журналисты.

Сообщается, что грызун был пойман «хорошими людьми, которые, поняв, насколько редкий зверек оказался в их ловушке», просто отпустили его. А перед этим накормили дождевыми червями.