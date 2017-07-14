Лукашенко одолжил самолет Додону

Александр Лукашенко предоставил самолет президенту Молдовы Игорю Додону для возвращения в Кишинев молдавской официальной делегации, сообщает «АиФ Молдова».

Президент Молдовы завершил свой рабочий визит в Беларусь и вернулся в Кишинев. Обычно все свои официальные полеты глава государства совершает обычными рейсами, и в основном эконом-классом.

«Видимо, в Беларуси заметили это и, учитывая, что прямого рейса Минск-Кишинев нет, Лукашенко решил предоставить молдавскому визави свой чартер для короткого полета в Кишинев», — сообщил муниципальный советник Кишинева от Партии социалистов Гаик Вартанян.

Вартанян был в составе молдавской делегации, которая во главе с Додоном с 12 по 14 июля находилась с визитом в Беларуси.

Информацию о возвращении в Кишинев президента Молдовы на самолете президента Беларуси изданию подтвердили и в пресс-службе Додона.

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