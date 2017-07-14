Фотожабы: Если бы Шагал жил сегодня
«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.
Призыв Лукашенко возрождать малые родины зацепил белорусов
Лукашенко: «Интернет-пространство и соцсети должны строиться по законам нравственности и моральности». Коллаж epramova.org
Минобороны считает, что слова полковника «о наследниках фон Кубе», были вольно интерпретированы
Рейтинг разорения: в каких регионах Беларуси больше всего банкротов
И снова белорусская версия G20
Bloomberg: «Лаборатория Касперского» тесно сотрудничала с ФСБ
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