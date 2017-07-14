Министр экономики надеется на рост ВВП более 1% – уже в первом полугодии

Рост ожидается в основном за счет промышленности, которая «хорошо сработала».

По словам министра экономики Владимир Зиновский уже известны итоги работы некоторых отраслей экономики за первую половину 2017 года.

– Хорошо сработала промышленность, – цитирует чиновника БЕЛТА. – Немного снизилось производство сельского хозяйства, чуть подросла торговля (и розничная, и оптовая). Мы ожидаем, что если строительство сработает с теми темпами, которые были за пять месяцев, у нас будет не ниже, а, может быть, на 0,1-0,2% выше рост ВВП по сравнению январем-маем.

По мнению Зиновского, экономика Беларуси постепенно набирает обороты, однако показать высокий процент роста ВВП сможет еще нескоро.

– Не так просто сразу рвануть на определенные проценты, – заметил он. – Не хватает инвестиций, надо более серьезно работать с инвесторами во всех странах мира.

В то же время министр уверен, что когда все намеченные планы будут выполнены, «будет создан хороший задел для более быстрого роста ВВП – не менее 3,5% в год к следующей пятилетке».