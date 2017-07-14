Убийца пары на Алибегова: «Прошу заменить пожизненное на высшую меру»

В Верховном суде рассматривается апелляция по делу об убийстве трех человек.

Напомним, в марте Минский городской суд приговорил исполнителей заказного убийства молодой пары в декабре 2015 года в Минске на улице Алибегова, а также убийства мужчины в Колодищах к пожизненному заключению с конфискацией имущества. Заказчицу — воспитательницу — к 12 годам колонии общего режима.

Прокурор просил для обвиняемой Алины Шульгановой 15 лет лишения свободы. Для обоих мужчин — Александра Жильникова и Вячеслава Сухарко — смертную казнь.

В пятницу, 14 июля, в Верховном суде обвиняемый Сухарко попросил, чтобы ему назначили высшую меру — расстрел, сообщает БелаПАН.

— Прошу вывести меня из зала, не хочу в этом участвовать, мне не по себе, — заявил Сухарко на процессе в Верховном суде. — Прошу заменить пожизненное на высшую меру.

Адвокат обвиняемого пояснила, что в суде первой инстанции он бился головой о стену, пытался нанести себе увечья в связи с тем, что ему стыдно за содеянное, он сильно переживает.