Брестское и минское «Динамо» узнали возможных следующих соперников в Лиге Европы

14 июля состоялась жеребьевка 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

Победитель противостояния между брестским «Динамо» и «Рейндорфом» из Альтаха сыграет на этой стадии с бельгийским «Гентом».

Сильнейший в паре «Динамо» (Минск) – Работнички (Сараево) сразится либо с ирландским «Корк Сити», либо кипрским АЕЛ. В первом матче этих команд островитяне одержали выездную победу – 1:0.

Напомним, что оба белорусских клуба также проводили первые матчи 2-го квалификационного раунда в гостях и завершили их с одинаковым результатом – 1:1, что оставляет и Бресту, и Минску неплохие шансы пройти дальше.

Если все сложится, то столичное «Динамо» начнет 3-ю стадию отбора на выезде, а брестское – дома. Матчи этого раунда квалификации Лиги Европы запланированы на 27 июля и 3 августа.