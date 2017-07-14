Брестское и минское «Динамо» узнали возможных следующих соперников в Лиге Европы
14 июля состоялась жеребьевка 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.
Победитель противостояния между брестским «Динамо» и «Рейндорфом» из Альтаха сыграет на этой стадии с бельгийским «Гентом».
Сильнейший в паре «Динамо» (Минск) – Работнички (Сараево) сразится либо с ирландским «Корк Сити», либо кипрским АЕЛ. В первом матче этих команд островитяне одержали выездную победу – 1:0.
Напомним, что оба белорусских клуба также проводили первые матчи 2-го квалификационного раунда в гостях и завершили их с одинаковым результатом – 1:1, что оставляет и Бресту, и Минску неплохие шансы пройти дальше.
Если все сложится, то столичное «Динамо» начнет 3-ю стадию отбора на выезде, а брестское – дома. Матчи этого раунда квалификации Лиги Европы запланированы на 27 июля и 3 августа.
Главное