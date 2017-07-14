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Лица
14.07.2017
Русская служба ВВС
Львица кормит детеныша леопарда: «Уникальный и трогательный момент»

Фотографам впервые удалось запечатлеть случай, когда представитель одного вида кошачьих ухаживает за другим: львица в заповеднике в Танзании стала заботиться о детеныше леопарда.

Пятилетнюю львицу — Носикиток — и маленького леопардика заметил посетитель заповедника Нгоронгоро в Танзании. При этом Носикиток уже растит трех собственных котят того же возраста, что и пришлый пятнистый малыш, которого она где-то нашла. Всем детенышам две-три недели от роду.

— Это поистине уникальное явление, — считает доктор Люк Хантер из зоозащитной организации Panthera, следящей за жизнью диких кошек. — Я никогда не видел ничего подобного между двумя видами больших кошек. Мы знаем случаи, когда львы берут под опеку детенышей других львов... Но этот случай беспрецедентный.

Как правило, взрослый лев воспринимает детеныша другой кошки как будущего соперника, поэтому спешит расправиться с ним.

Львица, на которую надет ошейник с датчиком GPS, нашла маленького леопарда в километре от своего собственного логова. Как замечают эксперты по львам, роль сыграл тот факт, что в самке на тот момент бурлили материнские гормоны — ей двигало желание позаботиться о малыше, ведь львицы - прекрасные защитницы.

Сотрудникам заповедника известно, что в окрестностях обитает самка леопарда — скорее всего, с детенышами. Специалисты считают, что для маленького леопарда, попавшего к львице, самым безопасным будет вернуться к своей маме.

Пока неясно, как долго львица будет заботиться о чужом детеныше. К тому же, спустя год-полтора маленький леопард станет более независимым и, скорее всего, вернется к поведению, присущему леопардам.

Хантер рассказывает, что он и его команда будет с огромным интересом наблюдать за развитием событий: «Это уникальный момент, будет невероятно интересно посмотреть, чем все закончится. Природа непредсказуема. До этой недели мы бы никогда не сказали, что такое может произойти. И вот оно — перед нами!»

 
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