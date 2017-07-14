Сборная Беларуси по футболу одолела Буркина-Фасо в серии пенальти

14 июля сборная Беларуси по футболу провела полуфинальный матч Кубка Короля, проходящего в Таиланде.

На этой стадии подопечным Игоря Криушенко пришлось померяться силами с науциональной командой Буркина-Фасо.

Наша сборная выступала в экспериментальном составе: Василючек, Сазанович, Наумов, Клопоцкий, Зинович (Павловец, 62), Ан.Залеский (Скитов, 59), Климович (Волков, 73), Евдокимов, Бабичев, Соловей, Савицкий.

Тем не менее белорусы владели преимуществом и создали больше голевых моментов, однако реализовать их не смогли. Основное время матча завершилось вничью – 0:0. А в серии послематчевых одиннадцатиметровых забивали только наши (Савицкий, Павловец, Сазонович): африканцы два раза промахнулись, еще один дар парировал Василючек.

Беларусь – Буркина-Фасо – 0:0, по пенальти – 3:0

В финале, который состоится 16 июля, соперником нашей сборной станет сильнейший в паре Таиланд – КНДР.