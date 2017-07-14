Стало известно, что Путин подарил на свадьбу Овечкину

В сам день свадьбы президент России, находящийся в Гамбурге на саммите G20, лично позвонил виновникам торжества.

Президент России преподнес сыгравшим свадьбу российскому хоккеисту Александру Овечкину и модели Анастасии Шубской чайный сервиз, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Овечкин и дочь актрисы Веры Глаголевой Шубская 8 июля провели свадебную церемонию в честь бракосочетания, прошедшего у пары в августе 2016 года.

Торжество, масштаб которого впечатлил российские и западные СМИ, прошло в подмосковном концертном зале «Барвиха Luxury Village». Известно, что Овечкину с поздравлением звонил лично президент.

Свадьбу отмечали два дня. На ней присутствовали сотни гостей, включая Иосифа Кобзона, Жасмин, Николай Баскова.