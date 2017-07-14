Как белорусы засыпали Украину дешевым цементом

Украинские производители опасаются, что это приведет к остановке местных заводов.

В первом квартале этого года поставки белорусского цемента в Украину выросли в 192 раза по объемам и в 170 раз по цене. Представители украинских производителей опасаются: если такой темп импорта сохранится, это может привести к остановке нескольких местных заводов.

По данным Национального статистического комитета Беларуси, экспорт белорусского цемента в Украину в рассматриваемый период составил около 50 тысяч тонн, что в 192 раза больше, чем в аналогичный период прошлого года. Стоимость экспорта выросла в 170 раз – до 1,898 млн долларов.

Как подсчитало Завтра твоей страны, за один квартал 2017 года белорусские цементные заводыотгрузили на соседний рынок цемента больше, чем за пять полных последних лет. В 2012 году объем экспорта составлял 158,3 тыс. долларов, в 2013 – 990,7 тыс. долларов, в 2014 – 172,8 тыс. долларов, в 2015 – 70,1 тыс. долларов, в 2016 – 286, 5 тыс. долларов.

В первом квартале 2017 года Украина впервые стала вторым (первым традиционно является Россия) по значению рынком сбыта для белорусской цементной промышленности.

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