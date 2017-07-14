В субботу погода порадует белорусов

Краткий прогноз на ближайшие выходные.

Как сообщает сайт Гидромета, первый день уикенда порадует жителей центральной части Беларуси. В субботу в Минске и области ожидается ясная и довольно теплая погода без дождей – температура воздуха поднимется до +18.. +20°С.

В целом 15-16 июля Беларусь находиться в поле пониженного атмосферного давления – а значит, в северо-восточных районах и по юго-западу страны возможны кратковременные дожди и даже грозы. Максимальная температура днем будет колебаться в пределах +15..+22°С.

В воскресенье дожди вновь пройдут по всей территории Беларуси.