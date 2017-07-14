В Бобруйском районе начался суд над экс-председателем сельсовета за связь с 14-летней школьницей

Скандал разгорелся еще в ноябре прошлого года, когда бывший председатель Вишневского сельсовета Николай Ревенков был заключен под стражу.

Как сообщает сайт газеты «Вечерний Бобруйск», 56-летний мужчина обвиняется сразу по нескольким уголовным статьям – за «развратные действия», «изнасилование», «насильственные действия сексуального характера» и «половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

Ожидается, что суд пройдет в закрытом режиме. Если вина Николая Ревенкова будет доказана, то ему может грозить лишение свободы до 15 лет.

Напомним, что история началась с момента, когда 14-летняя ученица Брожской средней школы внезапно забеременела и, сдав анализы, обнаружила, что она больна ВИЧ-инфекцией. Позже школьница призналась, что состояла в связи с рядом мужчин, среди которых был председатель местного сельсовета.

Отметим, что незадолго до ареста чиновник написал заявление на увольнение по собственному желанию, а также был лишен депутатского мандата.