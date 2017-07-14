Открытие «Славянского базара» смотрели два президента. Отличилась Королева

На этот раз Лукашенко сидел без «сюрприза» в виде загадочной брюнетки.

В вип-ложе Летнего амфитеатра его окружали младший сын Николай и коллега из Молдовы Игорь Додон, сообщает TUT.BY. Предлагаем избранное, что в этом году бросилось в глаза аккредитованным светским хроникерам.

Под занавес концерта российский певец Григорий Лепс исполнил три песни. Хит «Самый лучший день» с улыбкой подпевал Александр Лукашенко.

44-летняя Наташа Королёва вышла на сцену в коротком белом платьице, которое она, лихо отплясывая, засветила в Instagram. Исполнив свой ремикс из «Желтых тюльпанов», певица с чувством похвалила мудрость президента Лукашенко и поклонилась ему.

Отметим, что главная «русалка» российской эстрады была в предвкушении своего выступления, еще по дороге в Витебск. Чем поделилась со своими подписчиками, находясь в поезде.

Ранее, в ожидании президента в Витебске, рабочие косили песок. Фотофакт разместил в Facebook Валерий Исаев.

«Чего лебезить-то?»

Известный белорусский журналист и блогер Дмитрий Растаев так прокомментировал в Facebook происходящее на сцене во время открытия фестиваля:

— Холуйская сущность «поднявшихся с колен» отчетливо проявляется на «Славянском базаре». Вот почему бы просто не спеть и не поклониться? Так нет, обязательно надо что-нибудь ляпнуть про невъеменную мудрость белорусского вождя! Казалось бы, какой тебе с этого прок? И вождь не твой, и вотчина не твоя — чего лебезить-то? Но это уже, наверное, на уровне генетики — при виде барина броситься ему в ножки.

Песни предыдущих лет

В 2016-м году Максим Галкин смело выступил перед президентом Беларуси. Юморист вместе со зрителями смеялся над политиками и в начале выступления поблагодарил нашу страну за санкционные продукты. А также рассказал три анекдота, одним из героев которых был Лукашенко.

В предыдущие годы на фестивале в Витебске глава государства не раз попадал в кадр с российскими поп-звездами. И совсем не терялся: то с Лаймой Вайкуле дуэтом споет, то с Веркой Сердючкой станцует.

В 2013 году белорусская певица Инна Афанасьева устроила разнос на «Славянском базаре». Она возмутилась условиями для подготовки выступления. В частности, Афанасьева обратила внимание на несправедливые для белорусских артистов условия: отдельные гримерные на фестивале предоставляли только зарубежным артистам.

20 фактов о «Славянском базаре»