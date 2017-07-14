Любимый белорусами аэропорт Вильнюса закрылся на реконструкцию

Вильнюсский аэропорт с 14 июля прекратил принимать рейсы.

Как сообщает сайт аэропорта, в ближайшее время в нем будет проводиться ремонт взлетно-посадочной полосы – в частности, будет проведена замена старого покрытия, оборудованы новые дренажные и ливневые системы, а также проведена модернизация системы сигнальных огней.

Ремонтные работы в аэропорту Вильнюса будут по 18 августа.

На это время 14 из 16 авиакомпаний, выполняющих регулярные рейсы, планируют выполнять рейсы из Каунасского аэропорта.

Напомним, что Вильнюсский аэропорт является одним из наиболее востребованных белорусами – в нем действуют рейсы сразу нескольких крупных европейских лоукостеров, таких как Ryanair и Wizzair, которые предлагают авиабилеты по цене в несколько раз дешевле, чем отечественная компания «Белавиа» с вылетом из Минска.