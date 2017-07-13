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Зацепило!
13.07.2017
Ольга Слуцкая
Страна показухи

Зацепило! Читаешь, как президент Молдовы Игорь Додон восхищается нашей страной, которую раньше видел только по телевизору, и диву даешься: что же ему показали?

- Я видел предприятия и в Европейском союзе, но тот уровень, на который поднялась промышленность в Беларуси, для нас только мечта на данном этапе, - заявил президент, который хочет быть похожим на Лукашенко.

А в это время независимые эксперты характеризуют состояние экономики Беларуси как дно и обращают внимание на то, что в стране доски объявлений не пестрят вакансиями с зарплатой минимум 500 долларов.

Похоже, президенту Молдовы показали другую Беларусь. По программе, обкатанной российскими журналистами и блогерами, для которых белорусские власти регулярно проводят пресс-туры - за счет белорусских налогоплательщиков. После чего в прессе и Рунете появляются восторженные отзывы о чернобыльском пармезане – абсолютно чистом от радиации, о созданном в Беларуси стабильном среднем классе и молоке со вкусом молока.

Что говорить, Беларусь, которой можно восхищаться, мы и сами часто видим по телевизору.

Вот, например, на днях в репортаже с малой родины Лукашенко показали больничный городок в Копыси.

Эту больницу можно вносить в Книгу рекордов Беларуси как единственную, где в палатах лежат ковры. Вероятно, и пылесос моющий там имеется – по правилам как минимум дважды в день в палатах должны проводить влажную уборку.

А еще в этой больнице пациенткам выдают новенькие халаты – именно в них появились в сюжете две пожилые женщины.

Постельное белье на кроватях новехонькое, словно только сошло с конвейера – не в каждой районной больнице такое увидите в палатах.

Объехав родной поселок, Лукашенко обратился к народу: «Это не просто показуху мы делаем, хотя на самом деле мы хотим показать, каким образом мы должны обустроить поселки городского типа».

Интересно, что не просто показуху мы видим там, куда приезжает или собирается приехать президент.

В Витебске, например, перед открытием «Славянского базара» мыли дорогу …«Мистером Пропером»! Об этом рассказала в Фейсбуке журналистка Алена Степанова.

«Зараз упершыню бачыла, як камунальнікі мыюць дарогу. Не, не адмысловай цехнікай. Уручную! Адна цёценька пырскае на плямку «Містэрам Прапэрам», а другая тут жа трэ швабрай... «Славянскі базар» - страшная сіла!»

А еще в Витебске, готовясь к встрече президента, косили песок.

Фотофакт разместил в Фейсбуке Валерий Исаев

С такими чудесами нам молдавского президента восхитить – раз плюнуть!

 
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