КГБ пытался завербовать активистку движения «За свободу»

Визит активистки движения «За свободу» Виктории Таболич в отдел по гражданству и миграции УВД Минского района закончился попыткой вербовки со стороны КГБ.

О подробностях инцидента сообщает пресс-служба движения «За свободу».

Виктория говорит, что в отдел ее вызывали несколько раз — по поводу знакомой, которая у нее жила какое-то время и потом уехала.

— Дважды на встрече присутствовал некий Сергей Иванович. Первый раз он представился сотрудником этого отдела, а вчера неожиданно представился представителем какого-то отдела по противодействию терроризму, — рассказала Виктория Таболич.

По словам девушки, «Сергей Иванович» проявлял чрезвычайную осведомленность в делах организации, в том числе во внутренних отношениях между членами движения. «Разговор» длился более часа, после чего он выдвинул предложение о сотрудничестве.

— Давайте вы будете нашим консультантом, у вас аналитический склад ума«, сказал. Это теперь так называется? – просила активистка Движения «За Свободу».

Неизвестный не оставил никаких контактов, пообещал позвонить сам.

Председатель Движения «За свободу» Юрий Губаревич отмечает, что в организации произошло существенное обновление актива, пришло много новых людей, на которых КГБ и пытается давить.

Юрий Губаревич советует активистам в такой ситуации публично заявлять о попытках вербовки и обещает поддержку со стороны руководства движения против незаконных действий спецслужб.

— Лучше бы КГБ занялся организациями »русского мира«, которые широко раскинули щупальца в Беларуси. Чтобы «всемогущая спецслужба», проснувшись однажды, не увидела, как на их здании на проспекте Независимости витает российский триколор, — заметил Юрий Губаревич.