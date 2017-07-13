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Политика
13.07.2017
Салiдарнасць
Что восхитило президента Молдовы в Беларуси

«Эти полутора суток мне позволили пощупать то, что я видел по телевизору. У меня были определенные ожидания, но все, что я увидел, намного выше их».

Об этом заявил Игорь Додон на встрече с Александром Лукашенко 13 июля.

Игорь Додон признался, что еще до визита много читал о предприятиях Беларуси, смотрел о них репортажи, а на днях смог увидеть все наяву.

- Я очень рад, что вы смогли это сохранить и поднять на новый уровень, -цитирует Додона БЕЛТА. - Нам есть чему поучиться. Я говорю это честно, открыто. Я видел предприятия и в Европейском союзе, но тот уровень, на который поднялась промышленность в Беларуси, для нас только мечта на данном этапе.

Какие именно промышленные предприятия являются мечтой для Молдовы, Игорь Додон не сказал.

Фото president.gov.by

Глава Беларуси пообещал Игорю Додону в любой момент сделать для Молдовы все, что в ее силах.

- Мы готовы для вас в любой момент сделать все, что вы захотите, если это в наших силах, - приводит пресс-служба Лукашенко слова президента Беларуси. - Все, что вы видели, начиная от промышленных тракторов, БелАЗов, МАЗов, сельхозпредприятий.

- Мы от вас ничего не скрываем, вы близкий нам человек. Мы с вами придерживаемся практически одинаковых взглядов. Вы помните, что мы в любой момент готовы помочь, подставить свое плечо, - добавил Александр Лукашенко.

Белорусы – Додону: «Для начала надо научиться роторную жатку от обмолота отличать»

 
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