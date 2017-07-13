Чергинец ищет книгу, в которой Орлов якобы предложил назвать улицу именем Кубе

Председатель Союза писателей Беларуси Николай Чергинец не смог назвать произведение, в котором Владимир Орлов требует назвать в Минске улицу именем Вильгельма Кубе, гауляйтера Беларуси в годы нацистской оккупации.

Обвинение из уст Чергинца в прославлении фашизма в адрес писателей Владимира Орлова и Василя Яковенко прозвучало 11 июля на пресс-конференции в Минске.

Naviny.by спросили у Николая Чергица, на основании чего он сделал такие заявления. Он ответил, что оба писателя высказывались по поводу Кубе в литературных произведениях.

Отвечая на вопрос, в каком произведении Владимира Орлова предлагается назвать улицу именем Кубе, Чергинец сказал: «Мы найдем книгу».