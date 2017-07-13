Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Минское и брестское «Динамо» одинаково сыграли в Лиге Европы
КГБ пытался завербовать активистку движения «За свободу»
Что восхитило президента Молдовы в Беларуси
Чергинец ищет книгу, в которой Орлов якобы предложил назвать улицу именем Кубе
В Гродно умерла первая социальная няня Беларуси
Як выпіваюць беларусы. Адной карцінкай
Игрок «Динамо-Брест»: «Искренне поддерживаю людей, которые не дают погибнуть белорусскому языку»
Злодзей з курыцай у зубах збег з месца здарэння
Суд снова занял сторону властей в споре о заявке на День воли
Фактчекинг: потратили ли деньги «тунеядцев» на детей?
Айтишник заплатил 115 рублей штрафа за того, кто под его фамилией торговал ложечками на проспекте
Силовики собираются задержать чиновников, которые торгуют разрешениями
Названы самые дорогие и дешевые специальности в белорусских университетах
Министр архитектуры и строительства: «Отмена указа №585 была преждевременной. Мы приносим свои извинения»
Убийце Немцова вынесли приговор
Белоруска, побывавшая в секс-рабстве в ОАЭ: «Каждый день меня продавали и покупали»
ВВС: Кошка в Беларуси ловила зайцев, за что ее хозяина чуть не оштрафовали
Кто отдает указания Путину? Видео с загадочным спутником российского президента
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Сколько в реальности получают на заводах, где заявили о средней зарплате в 500 $
Облажались. Американцы схватились за голову, прочитав белорусский закон
Как Лукашенко перевел атомные стрелки на Кобякова
Испытано на себе: Как я собирала и продавала чернику
Реакция россиянок на Лукашенко с молодой спутницей: «Не стесняется, в отличие от некоторых»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Пенсионерка дала интервью и получила штраф за участие в несанкционированной акции
Как белорусы из-за грандиозных планов правительства попали на большие деньги
23 года президентства Лукашенко в цифрах
Это была казнь
Невзоров: Нужен фильм настоящий, про то, как эта зверюга командовала убийством людей
«Калі гістарычная памяць занядбаная і палітызаваная ў інтарэсах дзядзі з Масквы, ні на што спадзявацца не выпадае»
Как российское «Нашествие» увязло в грязи
Лукашенко и пятилетки: чем закончились прежние обещания
Директор оршанского завода: «Мы до сих пор делаем инструмент уровня 1970-х годов»
Лукашенко как главный поставщик лучиков добра
«Такой критики в отношении парада не было раньше». Что происходит с белорусами?
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
В центре Минска парень выловил из Свислочи пятикилограммовую щуку
Буйство красок на шоу Dolce & Gabbana в Палермо
Новая Лара Крофт расслабляется на Ибице в вышиванке
Количество женщин и мужчин в белорусской власти – почувствуйте разницу
Фоторепортаж из страны, в которую никого не пускают
Стала вядома, што за брунэтка сядзела з Лукашэнкам на Купаллі — шмат фота
Седокова: «Я люблю свои плюс десять кг»
Супермодель показала, как надо поздравлять с Днем независимости
Сара едет: красотка на фоне красот (часть 6)
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Скандалы
13.07.2017
Чергинец ищет книгу, в которой Орлов якобы предложил назвать улицу именем Кубе

Председатель Союза писателей Беларуси Николай Чергинец не смог назвать произведение, в котором Владимир Орлов требует назвать в Минске улицу именем Вильгельма Кубе, гауляйтера Беларуси в годы нацистской оккупации.

Обвинение из уст Чергинца в прославлении фашизма в адрес писателей Владимира Орлова и Василя Яковенко прозвучало 11 июля на пресс-конференции в Минске.

Naviny.by спросили у Николая Чергица, на основании чего он сделал такие заявления. Он ответил, что оба писателя высказывались по поводу Кубе в литературных произведениях.

Отвечая на вопрос, в каком произведении Владимира Орлова предлагается назвать улицу именем Кубе, Чергинец сказал: «Мы найдем книгу».

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 1.1 (оценок:11)
Главное
Почему Беларусью управляют сразу два человека
Как мы ездили в Украину за обоями и сантехникой
Солонин: «В сравнении со сталинским СССР довоенная гитлеровская Германия — это детский сад с матерью Терезой»
Как белорусы из-за грандиозных планов правительства попали на большие деньги
Невзоров: «Россия уже примерно по пояс погрузилась в трясину пятнадцатого века»
Амэрыканская пара палюбіла Беларусь за тое, чаго самі беларусы не заўважаюць
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY