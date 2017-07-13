В Гродно умерла первая социальная няня Беларуси

Два последних года Жанна Заблоцкая каждый день приходила к маленьким сиротам, меняла им подгузники, мыла деток и кормила.

Фото Ирина Новик, «Имена»

Журнал «Имена» в Фейсбуке сообщил о смерти Жанны Заблоцкой, первой социальной няни в Беларуси, которая ухаживала в Гродненской детской областной клинической больнице за малышами, ненужными своим родителям.

«У Жанны была онкология. И она узнала об этом слишком поздно, - пишет издание в соцсети. - Два последних года Жанна каждый день приходила к маленьким сиротам, меняла им подгузники, мыла деток и кормила. Кроме нее долгое время не было кому успокоить, поиграть и поговорить с детьми, которые постоянно лежат одни в своих кроватках».

Когда «Имена» написали о единственной на тот момент социальной няне, которая ухаживает за малышами-отказниками в больницах, читатели за месяц собрали необходимую сумму на работу еще шестерых нянь в разных больницах Гродненщины.

«Они так меня ждут, вхожу — подпрыгивать начинают в кроватках, улыбаются, узнают! — рассказывала Жанна в прошлом году «Именам». — А как они любят, когда их целуют! Просто расцветают все! Егорка, он уже вторую неделю в больнице, стал мамой называть… Он… Он всех стал теперь мамой называть. А сразу — молчал…»

За свою жизнь эта светлая женщина действительно успела сделать очень много добра. Она заботилась не только о сиротах, но еще кормила бездомных, воспитывала своих (приемных) и чужих детей. Она жила помощью людям - тем, кому тяжело. Благодаря ей наш мир стал чуточку добрее.

Дело, начатое Жанной Заблоцкой, получит продолжение. Недавно «Имена» заключили соглашение с Красным Крестом, и уже августе издание будет собирать средства на работу 13 нянь в семи больницах Гомельской, Гродненской и Минской области и Минска.

Жанны уже нет с нами, но ее будут помнить близкие люди, друзья, коллеги, те, к кому прикоснулись ее заботливые руки, и совершенно незнакомые люди, которых вдохновлял ее человеческий подвиг. Попрощаться с Жанной Ивановной можно в пятницу, 14 июля, с 10.00 до 10.45 по адресу: г. Гродно, ул. Подпереселка, 23.