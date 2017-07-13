Игрок «Динамо-Брест»: «Искренне поддерживаю людей, которые не дают погибнуть белорусскому языку»

20-летний игрок «Динамо-Брест» Алексей Иванов выступил в поддержку родного языка.

В интервью sport.tut.by футболист заявил:

— Увы, так сложилось, что у большинства нашей молодежи белорусский язык — это немодно, и если ты разговариваешь на мове с соответствующим акцентом, то наверняка подумают, что ты приехал из провинции, и это станет предметом для шуток. Услышать родной язык сейчас действительно проще на периферии и от более пожилых людей. Я искренне поддерживаю людей, которые не дают мове погибнуть. Конечно, билингвизм в стране порождает много споров, но одно могу сказать точно: это помогает нам охватывать больший круг общения как в нашей стране, так и за ее пределами.

По словам спортсмена, сам он вполне может изъясниться на белорусском языке без особых проблем, как и его друзья и родные.