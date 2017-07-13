Игрок «Динамо-Брест»: «Искренне поддерживаю людей, которые не дают погибнуть белорусскому языку»
20-летний игрок «Динамо-Брест» Алексей Иванов выступил в поддержку родного языка.
В интервью sport.tut.by футболист заявил:
— Увы, так сложилось, что у большинства нашей молодежи белорусский язык — это немодно, и если ты разговариваешь на мове с соответствующим акцентом, то наверняка подумают, что ты приехал из провинции, и это станет предметом для шуток. Услышать родной язык сейчас действительно проще на периферии и от более пожилых людей. Я искренне поддерживаю людей, которые не дают мове погибнуть. Конечно, билингвизм в стране порождает много споров, но одно могу сказать точно: это помогает нам охватывать больший круг общения как в нашей стране, так и за ее пределами.
По словам спортсмена, сам он вполне может изъясниться на белорусском языке без особых проблем, как и его друзья и родные.
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