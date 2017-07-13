Суд снова занял сторону властей в споре о заявке на День воли

Оснований для отмены прежнего решения нет.

К такому выводу в четверг пришла коллегия Мингорсуда, которая рассматривала кассационную жалобу активиста БХД Дениса Садовского насчет действий Мингорисполкома при рассмотрении заявки на проведение Дня воли 25 марта. По словам организаторов, мэрия просрочила все установленные законом сроки и дала ответ лишь за 18 часов до проведения акции протеста.

Таким образом, коллегия оставила в силе майское решение суда Московского района Минска.

Фото Александр Васюкович, TUT.BY

Один из бывших заявителей акции Денис Садовский в суде говорил о том, что городские власти грубо нарушили действующий закон «О массовых мероприятиях».

Шесть организаторов митинга еще 8 февраля подали свои заявки на проведение акции в Мингорисполком. По закону, крайняя дата получения ответа — за пять дней до мероприятия. Но 20 марта мэрия отменила встречу и перенесла ее на 22 число. Но потом снова отменила ее.

Горисполком настаивал на том, что о своем решении известил заявителей в срок по почте. Но писем так никто и не получил.

В этой ситуации практически все организаторы, кроме Александра Макова, 23 марта отозвали свои заявки.

— Заяўнікі аказаліся ў сітуацыі, калі яны нясуць юрыдычную адказнасць за правядзенне масавага мерапрыемства, а фактычна з’яўляюцца закладнікамі свавольства Мінгарвыканкама, — объяснил свои действия Денис Садовский.

В итоге оставшийся заявитель Александр Маков вечером 24 марта — за 18 часов до предполагаемой акции получил ответ из Мингорисполкома. Городские власти поставили его перед фактом: День воли можно отметить утром 25 марта в Парке дружбы народов. Оппозиция на это не согласилась.

— Гэты адказ быў атрыманы ў канцы працоўнага дня ў пятніцу. Мы ўжо фізічна не маглі заказаць гукаўзмацняльную апаратуру, заключыць дамову з хуткай дапамогай, каб арганізаваць хоць мінімальную бяспеку для людзей. Таму і спадар Макаў адазваў сваю заяўку, — рассказал Денис Садовский.

Оппозиция считает, что своим поведением городские власти спровоцировали массовые задержания во время несанкционированного шествия по проспекту Независимости на День воли. Напомним, в итоге митинга были задержаны более 700 человек. Около 150 из них получили штрафы или аресты.

Денис Садовский обратил внимание, что по закону власти должны были заранее согласовать с заявителями новый формат акции. Но они лишь поставили организаторов перед фактом.

— Калі нам штосьці не падабаецца ў рашэнні Мінгарвыканкама, нам проста прапаноўваюць не праводзіць акцыю. Але гэта нецывілізавана, гэта непавага да тых людзей, якія хочуць паўдзельнічаць у гэтай акцыі, — считает активист БХД.

За действия Мингорисполкома на суде отчитывался начальник отдела общественно-массовой работы Юрий Уральский. Он сказал, что претензии лично в его адрес не совсем обоснованы.

— Как будто бы я принимаю какие-то решения, — сказал Юрий Уральский. — А господин Садовский вообще не может нести жалобу в суд, потому что отказался от своей заявки.

Представитель мэрии до сих пор уверен, что власти закон не нарушали. Вся вина за события 25 марта — на организаторах.

— Все заявители, которые отказались от проведения массового мероприятия, с моей точки зрения, не предприняли достаточных мер, чтобы оповестить участников будущего массового мероприятия, что оно не состоится, — сказал на суде представитель Мингорисполкома.

Помимо этого, он обвинил оппозицию в массовых призывах выйти на улицу 25 марта еще до того, как городские власти дали на это разрешение.

— Мингорисполком пошел навстречу людям. Потому что в обществе есть определенная категория лиц, для которой 25 марта — это праздник. Пользуясь своими правами, Мингорисполком разрешил проведение мероприятия в другом месте, — привел аргумент Юрий Уральский.

Изменение времени и места проведения акции протеста он считает законным.

— Поскольку все организаторы отказались от своих заявок, то наше разрешение плавно превратилось в запрет, — отметил Уральский.

Денис Садовский собирается и дальше обжаловать решение суда.