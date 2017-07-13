Фактчекинг: потратили ли деньги «тунеядцев» на детей?

В марте Лукашенко обещает, что все деньги, которые были собраны через «декрет о тунеядцах» должны остаться в районных бюджетах и быть направлены исключительно на детей.

А каждый глава района на сессии районных и городских советов должен отчитаться по поводу этих денег.

Фото vk.com

На прошлой неделе заместитель министра по налогам и сборам Светлана Шевченко сообщает, что налоговые начали возвращать деньги «тунеядцем». Правда, в налоговых об этом не знают. А действительно ли деньги от налога пошли на детей? Вот какие ответы Еврорадио получило в районах.

Крупский исполком, Юлия Комарова, заместитель председателя по экономике:

«В нашем районе 87 человек заплатили сбор, получилось около 23 тысяч рублей. Все должны были направиться на школы, потому что проходят по социальной статье бюджета. Но мы пока их никуда не тратили, потому что сейчас же оказалось, что их нужно будет возвращать, тем кто трудоустроился в 2017 году. Сейчас у нас вроде бы в налоговой лежит одно заявление на возврат денег, но мы пока не можем на него ответить, потому что у нас нет инструкции о том, как это возвращать, на основании чего».

Сморгонский райисполком, Геннадий Хоружий, председатель исполкома:

«У нас на районе декрет совсем не много человек затронул, где-то пять человек, более-менее хорошая обстановка. А тут ещё буквально неделю назад новость о возвращении этих денег, и наши специалисты сейчас работают над этим».

Жлобинский райисполком, Александр Макеев, начальник отдела финансов:

«Общая сумма сборов в Жлобинском районе ― 98 тысяч рублей. Но дело в том, что на детей эти деньги не пойдут. Вышел же новый документ президента, где эти деньги нужно вернуть (на самом деле, никакого документа пока нет, ― Еврорадио). Те деньги, что мы получили от людей, пошли в бюджет, и были распределены на финансирование расходов, они же там смешиваются, и поэтому пошли на финансирование здравоохранения, образования. А так, конкретно на что-то одно оно не шло».

Брестский исполком, Игорь Лобода, начальник отдела экономики:

«Я не имею информации о деньгах из сбора декрета №3. А даже если бы она у меня и была, я бы вам всё равно не сказал».

В Минском, Гомельском, Ошмянском районах даже не знают об указании главы государства направить деньги «тунеядцев» детям: «Звоните в налоговую, мы этим не занимаемся и ничего об этом не знаем».

Сбор «за тунеядство» заплатили 51,6 тысячи человек. Всего бюджет получил от «тунеядцев» уже 15,6 миллиона рублей. Сообщения на уплату сбора получили более 470 тысяч человек.

Смогут ли власти заставить работать алкоголиков и бомжей?