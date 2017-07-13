Айтишник заплатил 115 рублей штрафа за того, кто под его фамилией торговал ложечками на проспекте

Удивительный случай сегодня был рассмотрен в Минском городском суде.

В марте этого года Артем, на тот момент сотрудник «БелХарда», получил протокол со штрафом за то, что в неположенном месте торговал именными ложечками. Сегодня суд отменил решение районного, но дело не закончено.

Напомним, протокол был составлен специалистами отдела торговли администрации Первомайского района. На самом деле, кто-то 2 марта торговал сувенирной продукцией в районе дома №103 на проспекте Независимости. По просьбе проверяющих, он предоставил договор, в котором были Ф. И. О. Артема и дата рождения. Паспорта у продавца не оказалось.

— Позже мы написали запрос для составления протокола, но парень не явился. Потом вернулось письмо, отправленное по адресу, который он указал, — рассказывает Юлия Жакович, главный специалист отдела торговли и услуг исполкома Первомайского района. — Мы отправили запрос в РУВД с Ф. И. О. и датой рождения. Получили другой адрес. Позже ко мне пришел Артем — совсем не тот парень, которого мы штрафовали на улице.

Артем говорит, что пришел к Жакович после того, как получил от нее протокол. Почему не раньше? Главный специалист говорит, что отправляла вызовы, но никто не приходил. Артем утверждает, что жил на тот момент в общежитии и вообще случайно наткнулся на проходной на письма.

— Почему не заказными? Приехал к женщине (Жакович. — Прим. Onliner.by), составившей протокол, говорю, что это такое? Она отвечает, что да, я вижу, что это не вы были, извините. Но протокол уже составлен. Поэтому сказала ждать приглашения в суд. А также, что готова свидетельствовать, что это не я был. Звучит бредово, но мне тогда это таковым не казалось.

Приглашения на суд не было, но через 2 месяца пришло письмо (должно было быть заказное, но мне его отдали не в руки) из исполнительного комитета о том, что мне нужно явиться по определенному адресу с оплаченным штрафом. Я звоню Жакович. Она меня посылает к судье, а та говорит, что суд уже состоялся, поэтому пишите жалобу. Жалобу я кое-как написал, оплатив 0,5 базовой.

Механизм правосудия уже было не остановить. Через несколько дней с Артемом связывается судебный исполнитель.

— Сказал, что у меня могут быть проблемы с получением диплома и запрет на управление транспортным средством. В итоге мне пришлось оплатить за кого-то 5 базовых + 10%. Тратить свое время и деньги на адвоката и доказывать справедливость ради мне не настолько хотелось, — говорит молодой человек.

Юлия Жакович со своей стороны недоумевает: почему Артем не пришел сразу, можно было избежать всех этих проблем.

— Я госслужащий и составляю протокол по факту. Если вызываю, и ко мне не являются — извините. И суд вызывал — почему он не пришел? Первый раз у нас такое...

Судья Минского городского суда вынес решение: отменить постановление районного суда в отношении Артема и направить его на новое рассмотрение в тот же суд Первомайского района, но другому судье.

Юлия Жакович пришла в здание суда. От комментариев воздержалась, сославшись на отсутствие полномочий общаться с журналистами.