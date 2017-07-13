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Скандалы
13.07.2017
Евгений Федоров
Силовики собираются задержать чиновников, которые торгуют разрешениями

Департамент финансовых расследований проанонсировал очередные громкие задержания.

Как в комментарии sb.by рассказал представитель департамента Александр Черезов, силовики выявили «ряд коррупционных преступлений».

– Это госчиновники, которые выдавали на системной основе определенные разрешения, получая определенное вознаграждение. Они получали материальную выгоду от своей должности, – поделился подробностями он.

Представитель ДФР также заявил, что треть преступлений, над которыми работает коллектив подразделения, связаны с неуплатой налогов, и шестая часть – с коррупцией.

Также Александр Черезов раскрыл некоторые любопытные подробности относительно задержаниявладельца такси «Алмаз» Виктора Пузикова, который подозревается в неуплате налогов. Как можно догадаться со слов представителя ДФР, некоторые работники службы такси были рады аресту бизнесмена – и «хорошо приняли» силовиков.

 
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