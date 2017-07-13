Чем гордится Минск. Да это же Город Солнца!

Минск не назовешь культурным хабом Европы, но если твои гости спрашивают, как культурно провести вечер в Минске, у нас есть ответ.

Вместе с часовым заводом «Луч», недавно выпустившим новую коллекцию часов с беларусским орнаментом, мы собрали для тебя дюжину исторических и современных культурных поводов для гордости и мест, где ее можно испытать.

Культ. центр «Корпус»

Хороший пример ревитализации по-мински: в одном из пустующих корпусов завода «Горизонт» (того самого, который выпускает телевизоры) уже несколько лет наводят шорох культурные активисты. Последнее время площадкой плотно занялись музыкальные просветители из агентства Bo Promo. Выставки, лекции, фестивали, концерты, дискуссии, маркеты – всего, что там сейчас проходит, не перечислишь.

Из классных проектов, проводившихся в «Корпусе» в недавние месяцы, особо отметим выставку от журнала «Имена», фестиваль путешествий «Самоход» и серию публичных ток-шоу 34 Media Days от 34mag.net. Следить за событиями лучше всего на страницах культурного центра в соцсетях – да хотя бы в фейсбуке.

Как найти? Пр-т Машерова, 9 (корпус 8). Можно зайти в небольшие воротца со стороны улицы Машерова или со стороны ул. Куйбышева, нырнув во двор рядом со входом в Корпус 6 «Горизонта».

Vulica Brasil и паблик-арт на Октябрьской

Улица Октябрьская превратилась в новую важную туристическую и культурную точку Минска во многом благодаря фестивалю уличного искусства Vulica Brasil. Начавшаяся как небольшой локальный фест, инициатива Милы Котки и ее соратников и соратниц всего за несколько лет превратилась в масштабное событие, реально меняющее облик и настроение города.

Как это обычно выглядит? Почти весь сентябрь съехавшиеся в Минск бразильские уличные мастаки, а также местные артисты, делают огромные муралы, а в день закрытия феста вся улица гудит, танцует, слушает музыку на нескольких сценах, ест, пьет и спорит о новых арт-объектах городского значения. Жди повторения в этом году.

Как найти? Ул. Октябрьская.

Сталинский ампир

Минск – пожалуй, единственный город, в котором настолько подробно, цельно и первозданно сохранились кварталы сталинской архитектуры, возведенные в 1940-50-е на месте послевоенных руин. Писатель Артур Клинов, издавший о Минске фотоальбом «Город Солнца» и выпустивший роман «Путеводитель по Городу Солнца», называет следующие цифры: в длину наш Город Солнца – 8 км, в ширину – от 2 до 4 км.

Клинов активно продвигает идею Минска как Города-Утопии и рассказывает, как с помощью сталинского ампира можно сделать из него популярную туристическую дестинацию и заработать миллионы. Пока его идеями не очень пользуются городские власти, а сам Город Солнца продолжают постепенно застраивать неуместными стекляшками, нарушая его гармонию и симметрию.

Как найти? Пр-т Независимости и прилегающие к нему улицы.

Ратуша и Верхний город

Ратушная площадь и улочки верхнего города стали местом, где сразу несколько видов искусства выходят к широкой публике и находят отклик. Казалось, что совсем недавно минчанам предложили в июньские выходные приходить к ратуше слушать классический и экспериментальный джаз – и оп, прошло уже пять лет, и теперь в июне мы, как данности, ждем нового лайнапа. В 2013 ратушную площадь оккупировал Минский форум уличных театров, к которым постепенно присоединились мимы, циркачи и профессиональные беларусские театры.

Как найти? Площадь Свободы, 2.

Усилиями студента Антона Смирнова на улицах верхнего города получили площадку минские уличные музыканты и молодые группы, все это превратилось в проект «Пешеходка», который сейчас оживляет не только ратушу, но и делает музыкальными улицы Минска. Позже к ним присоединились «Тбилисоба», Вечера классики у Ратуши и, похоже, вся эта тусовка будет только множиться.

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