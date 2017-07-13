Названы самые дорогие и дешевые специальности в белорусских университетах

В преддверии вступительной кампании на сайтах белорусских вузов появились обновленные данные о стоимости обучения.

Самыми дорогими оказались специальности, связанные с международными отношениями. К примеру, за год обучения на специальности «Международное право» в БГУ придется заплатить до 2851 рублей.

Немного дешевле обойдется обучение правоведению, экономическому праву, коммуникативному дизайну – до 2814 рублей. Так же как лингвострановедение и восточная филология. Еще дешевле стоит обучение в БНТУ – там среди лидеров архитектурные специальности. Например, обучение на специальности «Архитектура и дизайн» стоит 2797 рублей.

Интересно, что далеко не на первом место по стоимости обучения находятся специальности, связанные с IT. В частности, в БГУИР выучиться на программиста стоит 2750 рублей.

К «недорогим» в белорусских вузах относят педагогические, филологические и естественнонаучные направления.

Узнав цены на обучение в вузах, белорусские интернет-пользователи не упустили случая пошутить.

«Интересно, за сколько лет отобьется образование на указанных факультетах, если работать по выбранной специальности?» – пишут комментаторы дискуссионной площадки talks.by.

«В западных университетах пишут средний заработок их выпускников, тогда можно понять – нужна тебе эта специальность или нет.

Но все прекрасно понимают: если честно написать зарплаты выпускников наших вузов, то возникнет большой вопрос».