Солонин: «В сравнении со сталинским СССР довоенная гитлеровская Германия — это детский сад с матерью Терезой»

Известный историк Марк Солонин – о главных отличиях двух тоталитарных режимов до начала Второй мировой войны.

Предлагаем избранное из блога автора.

– Самое главное, что должно непременно и непрерывно присутствовать в любом обсуждении любых вопросов истории Второй мировой — это понимание того, что к моменту начала мировой войны в мире было ДВА террористических тоталитарных режима: один молодой, неокрепший, неуклюжий как подросток, и второй — заматерелый, вполне озверевший, проливший реки крови, до зубов вооруженный.

В сравнении со сталинским СССР довоенная гитлеровская Германия — это детский сад с матерью Терезой в главных воспитателях. Вплоть до начала войны из Германии Гитлера можно было уехать — от Сталина можно было только бежать, рискуя собственной жизнью и обрекая своих родных на лагерный срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества (это я пересказываю введенную в июле 1934 г. статью советского УК, которая так и называла это преступление: «побег из СССР»).

В Германии Гитлера человек мог иметь свой, независимый от государственного пайка источник дохода (работа по найму на частном предприятии, свой бизнес, фермерское хозяйство, частная практика врача или адвоката) — в сталинском СССР без хлебной карточки или «шести соток» на государственной земле можно было только подохнуть с голода. А там, где «диктатуры голода» нет, а свобода выезда есть, там в принципе невозможно обеспечить тотальный контроль и массовые — в сталинском понимании слова «массовые» — репрессии.

До начала войны Гитлер убил несколько тысяч своих подданных и бросил в концлагеря несколько десятков тысяч. В сталинском СССР к осени 39 года было убито много миллионов (в соответствии с Заявлением Госдумы РФ от 2 апреля 2008 г. число жертв Голодомора было определено в 7 млн. и не менее 0,8 млн. было расстреляно и замучено за два года Большого Террора), а лишены имущества, здоровья и свободы десятки миллионов человек.

И поэтому перед каждым бойцом антигитлеровской коалиции неизбежно вставал вопрос: «Мы за что воюем? За то, чтобы расчистить Сталину дорогу в Европу? Заменить Освенцим на Колыму?»

И если для французских, английских, американских, канадских солдат это была некая отвлеченная, да и не слишком понятная, «политика», то для поляков, волею истории оказавшихся между Гитлером и Сталиным, то был вопрос жизни и смерти — личной, коллективной и национальной.

Марк Солонин: Кто победил Гитлера