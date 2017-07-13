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Коктейль
13.07.2017
Ярослав Забалуев, GQ
Избежать казуса, или 10 персонажей, которых можно встретить на свадьбе

Любая свадьба – это социальный эксперимент. Когда родители, пьяные друзья и бывшие любовники встречаются в одном пространстве – возможны непредвиденные результаты.

Вот список главных персонажей и их способностей.

Бывший (ая)

Кажется, все знают, что приглашать бывших на свадьбу нельзя, но некоторые любят испытывать удачу. Нет, он или она может душевно выпить с молодыми и даже пошутить. Главное – следить за тем, чтобы воспоминания о старых обидах не обернулись метанием посуды.

Пьяный гость

Как правило, зная о своих отношениях со спиртным, заранее выбирает стратегическую позицию, чтобы не задохнуться в салате, а в итоге пропадает из виду, пока кто-нибудь из танцующих не споткнется о его мирно сопящее тело.

Человек, которого никто не знает

В лучшем случае его притащил кто-то из приглашенных, а сам уехал, оставив приятеля напиваться в вашей компании. Хуже, если незнакомец забрел сам – на тепло и веселье. Такие вторжения надо пресекать.

Человек-певец

Его глаза загораются, стоит ему увидеть что-то похожее на гитару. Репертуар может простираться от The Beatles до Визбора, и все это будет одинаково ужасно, а главное – долго.

Энергичные родители

Они еще не достигли пенсионного возраста или просто переживают вторую молодость. Могут отплясывать наравне с другими гостями, но в какой-то момент все же включают «маму с папой», и их нравоучений о семейной жизни не избежать ­никому.

Человек-тамада

Самый говорливый друг новобрачных. Вживаясь в роль тамады, ни за что не успокоится. После определенного бокала тосты льются из него как из рога изобилия и заткнуть его становится невозможно.

Человек, который уходит раньше всех

Вечером встреча, поэтому все впечатления он стремится получить экспресс-методом: быстро и много пьет, скороговоркой произносит тосты и смотрит на часы. С алкоголем в таком режиме может переусердствовать.

Охотницы за букетом

С виду добросердечные, в момент необходимого на всякой женитьбе конкурса превращаются в сносящих все на своем пути монстров, готовых буквально драться за свое счастье с соперницами.

Горячая подруга

Взгляд с поволокой, стройные ноги, мощный вырез. Легко теряется из виду, чтобы потом найтись в кабинке мужского туалета вместе с гостем, чья жена в этот вечер приболела.

Друзья, у которых свадьба через месяц

Когда алкоголь окажет необходимое раскрепощающее влияние на организм, в них сперва просыпается особый оценивающий взгляд, а потом и брезгливость. Перешептываются, скептически наблюдая за выходками гостей – у них-то такого точно не будет.

 
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