Министр архитектуры и строительства: «Отмена указа №585 была преждевременной. Мы приносим свои извинения»

Он подготовил обращение к Лукашенко.

— Отмена 585 указа не имела смысла с 6 августа, срока, который мы обозначили в новом документе. Мы не смогли предусмотреть, что определенная категория людей, которая выстраивала свои бюджеты на строительство жилья ударится в скалу непонимания. Надо признать, что это серьезная ошибка. Сегодня подготовлено мое обращение к главе государства продлить действие 585 указа на период завершения строительства домов, начатых строительством до принятия 240 указа, — рассказал Анатолий Черный.

Министр отметил, что продление действия 585 указа будет не более чем до 1 квартала 2018 года.

Средства на субсидирование граждан по 585 указу изыскать возможно, уточнил министр.

— Проблема решаема, я думаю, глава государства поддержит мою просьбу по продлению срока действия 585 указа.

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