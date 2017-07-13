Экономика Беларуси: «Мы находимся на дне – и плывем параллельно горизонту»

Известный экономист рассуждает на тему, что случится, когда в Беларуси по-настоящему закончится кризис.

На этой недели появились сразу две позитивные новости для белорусской экономики.

Первая – белорусский экспорт продолжает стремительно расти. По данным официальной статистики, только в мае белорусские предприятия увеличили поставки за рубеж на 440 млн долларов. Кстати, этому уже успел порадоваться глава МИД Владимир Макей, который заявил, что Беларусь вышла на «устойчивую тенденцию роста экспорта».

Вторая – аналитики ЕАБР спрогнозировали, что белорусская экономика по итогам 2017 года вырастет на 1,3%. То есть, если верить экспертам, впервые за последние годы экономика Беларуси покажет рост.

Означает ли это, что пресловутое дно экономического падения уже пройдено, а кризис скоро закончится?

– Мы находимся на дне и плывем параллельно горизонту, – в экспресс-комментарии охарактеризовал ситуацию экономист Ярослав Романчук. – А что касается роста на один процент – это никакой не рост, так как он находится в зоне статистической погрешности.

Эксперт обращает внимание, что мировая экономика сегодня растет в среднем на 3,5% в год. Таким образом, Беларусь все больше отстает от цивилизованного мира, приближаясь к уровню азиатских и африканских стран:

– Раньше по ВВП на душу населения мы были 72-ми в мире. Сейчас – 96-е. Если так еще два года продолжим, то вообще вылетим из первой сотни. Прослеживается тенденция: увеличиваются объемы обслуживания внешнего долга, сохраняется низкая производительность труда, происходит бегство капитала и отток рабочей силы. Это крайне неблагоприятная ситуация для экономики – и в таком состоянии рассчитывать на уверенный рост невозможно.

Ярослав Романчук подчеркивает, что белорусские власти за последние годы мало что сделали, чтобы изменить ситуацию:

– Мы как были зависимы от российского рынка и цен на нефть, так и остались. Когда их экономика приподнялась на 1,5% , то и мы следом чуть-чуть приподнимаемся. Это неустойчивая тенденция, что признает даже Минфин России. А если российский рубль будет девальвироваться, то и белорусский последует за ним. Это точно не добавит роста экономики.

Экономист обращает внимание, что в Беларуси «большинство сельхозпредприятий, половина сферы строительства и треть промышленности находятся в состоянии клинической смерти».

– А мы продолжаем их тянуть и накачивать ресурсами, вместо того, чтобы проявить волю и провести их реорганизацию. Единственная модель, которая может обеспечить такой рост – это экономическая свобода.

Что случится, когда в Беларуси по-настоящему закончится кризис?

– Когда пенсионеры у нас не будут тратить больше половины пенсии на продукты питания, когда к нам поедут на шопинг из соседних стран, когда всем будет хватать денег, чтобы 15-20% откладывать в виде сбережений. Когда рабочие места будут создавать не исполкомы сверху, а частный бизнес. Когда у нас все будет пестреть объявлениями – «беру на работу с зарплатой минимум 500 долларов». Вот тогда я поверю, что кризис закончился и мы находимся на траектории роста.

А сейчас мы видим объявления с работой за 200 рублей. Вот и вся разница, – подытожил экономист.