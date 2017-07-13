Экономика Беларуси: «Мы находимся на дне – и плывем параллельно горизонту»

Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Игрок «Динамо-Брест»: «Я искренне поддерживаю людей, которые не дают погибнуть белорусскому языку»
Злодзей з курыцай у зубах збег з месца здарэння
Суд снова занял сторону властей в споре о заявке на День воли
Фактчекинг: потратили ли деньги «тунеядцев» на детей?
Айтишник заплатил 115 рублей штрафа за того, кто под его фамилией торговал ложечками на проспекте
Силовики собираются задержать чиновников, которые торгуют разрешениями
Названы самые дорогие и дешевые специальности в белорусских университетах
Министр архитектуры и строительства: «Отмена указа №585 была преждевременной. Мы приносим свои извинения»
Доллар и евро подешевели
Кіроўцу, якi заўважыў на дарозе цела і спыніўся, збілі невядомыя
Убийце Немцова вынесли приговор
Белоруска, побывавшая в секс-рабстве в ОАЭ: «Каждый день меня продавали и покупали»
Почему Беларусь заторопилась в ВТО?
Как в Минске с хлебом-солью встречали милицейских идеологов со всей страны, а Шуневич – вспомнил о народных дружинах
На Солнце зафиксировали пятно размером больше Земли
Белорусы – Додону: «Для начала надо научиться роторную жатку от обмолота отличать»
ВВС: Кошка в Беларуси ловила зайцев, за что ее хозяина чуть не оштрафовали
Кто отдает указания Путину? Видео с загадочным спутником российского президента
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Сколько в реальности получают на заводах, где заявили о средней зарплате в 500 $
Облажались. Американцы схватились за голову, прочитав белорусский закон
Как Лукашенко перевел атомные стрелки на Кобякова
Испытано на себе: Как я собирала и продавала чернику
Реакция россиянок на Лукашенко с молодой спутницей: «Не стесняется, в отличие от некоторых»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Пенсионерка дала интервью и получила штраф за участие в несанкционированной акции
Как белорусы из-за грандиозных планов правительства попали на большие деньги
23 года президентства Лукашенко в цифрах
Это была казнь
Невзоров: Нужен фильм настоящий, про то, как эта зверюга командовала убийством людей
«Калі гістарычная памяць занядбаная і палітызаваная ў інтарэсах дзядзі з Масквы, ні на што спадзявацца не выпадае»
Как российское «Нашествие» увязло в грязи
Девушка-тракторист с парада: «На МТЗ есть коллеги-мужчины, которые меня ненавидят»
Лукашенко и пятилетки: чем закончились прежние обещания
Директор оршанского завода: «Мы до сих пор делаем инструмент уровня 1970-х годов»
Лукашенко как главный поставщик лучиков добра
«Такой критики в отношении парада не было раньше». Что происходит с белорусами?
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
В центре Минска парень выловил из Свислочи пятикилограммовую щуку
Буйство красок на шоу Dolce & Gabbana в Палермо
Новая Лара Крофт расслабляется на Ибице в вышиванке
Количество женщин и мужчин в белорусской власти – почувствуйте разницу
Фоторепортаж из страны, в которую никого не пускают
Стала вядома, што за брунэтка сядзела з Лукашэнкам на Купаллі — шмат фота
Седокова: «Я люблю свои плюс десять кг»
Супермодель показала, как надо поздравлять с Днем независимости
Сара едет: красотка на фоне красот (часть 6)
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Экономика
13.07.2017
Павел Рос
Экономика Беларуси: «Мы находимся на дне – и плывем параллельно горизонту»

Известный экономист рассуждает на тему, что случится, когда в Беларуси по-настоящему закончится кризис.

На этой недели появились сразу две позитивные новости для белорусской экономики.

Первая – белорусский экспорт продолжает стремительно расти. По данным официальной статистики, только в мае белорусские предприятия увеличили поставки за рубеж на 440 млн долларов. Кстати, этому уже успел порадоваться глава МИД Владимир Макей, который заявил, что Беларусь вышла на «устойчивую тенденцию роста экспорта».

Вторая – аналитики ЕАБР спрогнозировали, что белорусская экономика по итогам 2017 года вырастет на 1,3%. То есть, если верить экспертам, впервые за последние годы экономика Беларуси покажет рост.

Означает ли это, что пресловутое дно экономического падения уже пройдено, а кризис скоро закончится?

– Мы находимся на дне и плывем параллельно горизонту, – в экспресс-комментарии охарактеризовал ситуацию экономист Ярослав Романчук. – А что касается роста на один процент – это никакой не рост, так как он находится в зоне статистической погрешности.

Эксперт обращает внимание, что мировая экономика сегодня растет в среднем на 3,5% в год. Таким образом, Беларусь все больше отстает от цивилизованного мира, приближаясь к уровню азиатских и африканских стран:

– Раньше по ВВП на душу населения мы были 72-ми в мире. Сейчас – 96-е. Если так еще два года продолжим, то вообще вылетим из первой сотни. Прослеживается тенденция: увеличиваются объемы обслуживания внешнего долга, сохраняется низкая производительность труда, происходит бегство капитала и отток рабочей силы. Это крайне неблагоприятная ситуация для экономики – и в таком состоянии рассчитывать на уверенный рост невозможно.

Ярослав Романчук подчеркивает, что белорусские власти за последние годы мало что сделали, чтобы изменить ситуацию:

– Мы как были зависимы от российского рынка и цен на нефть, так и остались. Когда их экономика приподнялась на 1,5% , то и мы следом чуть-чуть приподнимаемся. Это неустойчивая тенденция, что признает даже Минфин России. А если российский рубль будет девальвироваться, то и белорусский последует за ним. Это точно не добавит роста экономики.

Экономист обращает внимание, что в Беларуси «большинство сельхозпредприятий, половина сферы строительства и треть промышленности находятся в состоянии клинической смерти».

– А мы продолжаем их тянуть и накачивать ресурсами, вместо того, чтобы проявить волю и провести их реорганизацию. Единственная модель, которая может обеспечить такой рост – это экономическая свобода.

Что случится, когда в Беларуси по-настоящему закончится кризис?

– Когда пенсионеры у нас не будут тратить больше половины пенсии на продукты питания, когда к нам поедут на шопинг из соседних стран, когда всем будет хватать денег, чтобы 15-20% откладывать в виде сбережений. Когда рабочие места будут создавать не исполкомы сверху, а частный бизнес. Когда у нас все будет пестреть объявлениями – «беру на работу с зарплатой минимум 500 долларов». Вот тогда я поверю, что кризис закончился и мы находимся на траектории роста.

А сейчас мы видим объявления с работой за 200 рублей. Вот и вся разница, – подытожил экономист.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.9 (оценок:51)
Главное
Почему Беларусью управляют сразу два человека
Как мы ездили в Украину за обоями и сантехникой
Консенсус по Сталину
Как белорусы из-за грандиозных планов правительства попали на большие деньги
«Врач сказал: вначале надо сделать ЭКО, а потом искать принца»
Советчик дня. 4 неожиданные рекомендации от Лукашенко
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY