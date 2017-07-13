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Комментарии
13.07.2017
Невзоров: «Россия уже примерно по пояс погрузилась в трясину пятнадцатого века»

Российский публицист – о бессудных казнях в Чечне, о которых «самоубийственно» пишет «Новая газета», и официальной реакцией властей.

― Да, возникает вопрос, кому верить – то ли чеченским официальным лицам, то ли «Новой газете» с ее блистательной самоубийственной очень дерзкой и очень красивой позицией, которая отстаивает то, что бессудные казни в Чечне происходят, ― комментирует картину недели на «Эхе Москвы» Александр Невзоров. ― Вот самое интересное, что права и та сторона, и эта сторона, да? Ведь это не конфликт Чечни и «Новой газеты». Это конфликт ХV века и XXI века.

Не случайно, вот как чертик из коробочки тут же выскочила известная прокурорша со вспотевшим бюстом и заступилась за Чечню, объясняя, что Чечня отстаивает свои традиционные ценности.

И это действительно правда, это действительно так. Вот для феодализма, для общества, где управляют религия и традиции, и бессудные казни, и золотые пистолеты, и расстрелы гомосексуалистов – это все традиционные базовые основополагающие нормы, без которых это не может быть, и войны тейпов тоже.

И нет другой Чечни. Потому что ведь умение… ведь золотые Айфоны и достижения цивилизации – это всего-навсего игрушки, которыми они быстро научились пользоваться, и как мы знаем, никакой сложности, никакой загвоздки в том, чтобы уметь ими пользоваться, нет. Они такие же нахлебники на шее прогресса и развития, как и большинство вообще мусульманских стран, которые не принимают участия ни в каком развитии, ни в науке, ни в открытиях, они пользуются этим…

Вот мы видим, как этот традиционализм загнал Чечню во временной капкан, и вырваться она оттуда может только в том случае, если отгрызет себе лапы. Но понятно, что этого не произойдет, потому что современно мыслящих людей в Чечне в принципе не может быть и взяться им неоткуда.

Но мы теперь имеем возможность в качестве наглядного пособия эту Чечню внимательнейшим образом рассматривать и понимать, что это то, куда ведут Россию все эти бесконечные шевкуновы, милоновы, мизулины, с их песнями и завываниями про традиционные ценности и про то, что у России какой-то свой особый мутантный путь, который неизвестен всему остальному человечеству.

И мы имеем возможность видеть, как это все происходит, мы имеем возможность наблюдать за тем, как торжествует этот ХV век. И Россия, да, действительно, она уже примерно по пояс погрузилась в эту трясину старины, в эту трясину архаики и отжитости, она может уйти еще и глубже, честно говоря, естественно…

Невзоров: «Кадыров – это безусловное зло»

 
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