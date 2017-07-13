Белоруска, побывавшая в секс-рабстве в ОАЭ: «Каждый день меня продавали и покупали»

Анна переехала в Барановичи четыре года назад. Родной город она покинула, желая забыть о прошлом: девушка, поверив обещаниям знакомой о хорошо оплачиваемой работе в Дубае, попала в сексуальное рабство.

Анна рассказала Intex-press о том, как желание заработать любой ценой привело ее в бордель, как голодала, потому что «хозяйка» считала, что «сытые плохо работают», как клиент поджег ей ноги и как ей удалось вернуться домой.

Мне было 17, когда умер отец. Он был дальнобойщиком и в один из дней просто не вернулся из рейса. Погиб. Мама после смерти отца стала выпивать, говорила, что не хочет без него жить. Почти год я с 6-летней сестрой наблюдала, как мама угасает. И однажды я нашла ее в ванной со вскрытыми венами.

Пришлось резко повзрослеть

С детства я мечтала стать балериной. Училась в хореографическом училище. Мне пророчили блестящее будущее, и я уже видела себя примой большого театра.

После смерти мамы мне пришлось резко повзрослеть. Из мечтающей о сцене девочки я превратилась во взрослую женщину – добытчика, главу семьи. Родственникам до нас не было никакого дела. И так как мне исполнилось 18 лет, я стала опекуном сестры.

Кое-как я окончила училище. О карьере балерины не могло быть и речи. Чтобы нам с сестрой было на что жить, я пошла работать. Днем торговала на рынке, а ночью работала посудомойкой в одном из ночных клубов. Заработанных денег хватало только на оплату коммунальных услуг и еду. Мне было нелегко. Да еще с сестрой отношения были сложные. После смерти родителей она ушла в себя, со мной практически не разговаривала.

Заработать любой ценой

Каждую ночь, глядя на «расфуфыренных» девиц в клубе, я задавалась вопросом: «Чем я хуже?». Я завидовала им. И с каждым днем это чувство росло. Мне хотелось носить красивые дорогие вещи, а не ходить в одной и той же старой кофточке, хотелось, чтобы сестренка тоже ни в чем не нуждалась. Я твердо решила заработать много денег. Заработать любой ценой.

Однажды на работу в клуб пришла новенькая девушка Алена. Мы быстро подружились. И как-то Алена рассказала про свою одноклассницу, которая за год работы в ОАЭ танцовщицей заработала почти 30 тысяч долларов, затем вернулась домой и открыла свой бизнес. Слушая ее рассказ, я думала: это вариант, который подходит мне на 100%. Танцевать – это единственное, что я умею и люблю. А если за это заплатят еще такие сумасшедшие деньги!

Я попросила Алену познакомить меня с этой девушкой. И уже через два дня я встретилась с Кристиной (так звали одноклассницу). Она долго расспрашивала меня, умею ли я танцевать, где я училась, а потом предложила мне работу танцовщицы в одном из пансионатов в Дубае с зарплатой в 2 тысячи долларов в месяц. Для меня это были сумасшедшие деньги, и я согласилась, не раздумывая. Я уже представляла, как мы с сестрой заживем!

Все расходы на визу и перелет Кристина пообещала взять на себя и не обманула: очень скоро документы были оформлены, билет куплен. Я планировала съездить в ОАЭ на пару месяцев – «в разведку». На это время сестренку взяла к себе тетя, которую я еле уговорила.

Кто-то скажет: «Разве можно быть такой дурочкой?» Но в тот момент мысли о том, что меня могут обмануть, даже не возникло. Легкие деньги затмили мой разум.

Казалось, это происходит не со мной

Дату прилета в Дубай я помню до сих пор – 15 июля 2012 года. Там меня встретил мужчина по имени Игорь. Новый знакомый забрал у меня документы, сказав, что они понадобятся для оформления бумаг, и отвез меня в небольшой поселок недалеко от столицы.

Меня привели в двухкомнатный барак. Там находилось 10 девушек. Все они были приезжие – из стран СНГ. Меня познакомили со старой полькой Агнешкой, которая была «хозяйкой», «главной». Она дала мне паранджу и сказала, что без паранджи на улицу выходить нельзя.

Вечером всех девушек куда-то увезли. А у меня будто пелена с глаз упала: «Какие танцы? Меня привезли совсем для другого». Всю ночь я проплакала. Мне казалось, что это происходит не со мной.

Мои опасения подтвердились на следующий день: соседки в подробностях рассказали, что меня ждет. Я поинтересовалась, неужели нельзя сбежать. И девочки рассказали мне историю Юли из Калининграда, которая попыталась это сделать. Ее поймали в тот же день, избили до полусмерти и увезли. Больше ее не видели.

Да и бежать было некуда. Поселок находился в пустыне. Ни дорогу, ни расстояние до города никто не знал: во время поездок девушкам всегда завязывали глаза.

Чтобы не помнить, пыталась напиться «в хлам»

Той ночью мне пришлось разделить участь всех пленниц. Агнешка отвезла нас в один из баров, где было много мужчин и ни одной женщины. Меня «купили» уже через 15 минут. Араб Мустафа оказался галантным кавалером, привез к себе домой. Там были женщины, но они не сказали ни слова, только молча смотрели на меня. Он приказал им накормить меня и дать новую одежду. А после предложил заняться сексом. Я умоляла его отпустить меня (я хорошо говорю по-английски), надеялась, что он сжалится надо мной. Но нет.

То, что я пережила в ту ночь, словами не передать. Такого отвращения к себе я не чувствовала никогда. Утром я не могла смотреть на себя в зеркало, мне было противно. Со временем это чувство притупилось, но забыть тот первый раз я до сих пор не могу.

За несколько месяцев «работы» я постарела лет на 20. Я чувствовала себя вещью: каждый день меня продавали и покупали. Бывало, что за ночь приходилось обслуживать по 10–15 человек. Лица клиентов слились в одно мерзкое лицо. Многие предлагали мне выпить, и я никогда не отказывалась. Наоборот, чтобы не помнить этого кошмара, пыталась напиться «в хлам».

За каждую девушку Агнешка брала по 80–100 долларов, но нам не давала ни копейки. И практически не кормила. Мы голодали. А она повторяла, что сытые плохо работают.

Однажды меня купил очередной араб. Он привез меня домой. Это был бедный небольшой домишко. Мужчина предложил мне выпить. Я согласилась. Не знаю, что он подмешал в вино, но я отключилась. В себя пришла от сильной боли в руках. Открыв глаза, я увидела, что он тушит об меня сигареты. Я закричала, но он заткнул мне рот тряпкой, а затем облил мои ноги бензином и поджег. Больше я ничего не помню.

Очнулась я уже в бараке. На руках ожоги от сигарет, на ногах почти нет кожи. Агнешка приглашать врача отказалась, купила лекарства. Меня лечили девочки. Работать я не могла около двух месяцев.

По сравнению с бараком тюрьма казалась раем

После ожогов мое тело выглядело непривлекательно. Но Агнешка посчитала, что и такой товар кто-то купит. Я же задалась целью убежать.

В одно из «дежурств» в баре я услышала русскую речь. За столиком сидели двое парней. Я подошла к ним, мы разговорились. Оказалось, что они из России и проводят в Дубае отпуск. Я поняла, что это мой шанс на спасение. Я стала умолять ребят помочь мне. И они согласились.

Парни «купили» меня и отвезли в отель. Оттуда я позвонила в полицию и все рассказала. Но вместо того, чтобы помочь, полицейские задержали меня и стали требовать взятку, угрожая, что посадят меня в тюрьму за занятие проституцией. Денег у меня не было. И я оказалась в камере. По сравнению с бараком тюрьма казалась раем: там кормили три раза в день и не было никаких мужчин.

Через месяц меня депортировали.

Ненавижу мужчин

Вернувшись домой, я решила забыть обо всем. Поэтому в милицию я не обращаюсь – не хотелось всех этих расспросов. Из родного города, где напоминания о прошлом постоянно преследовали меня, мы с сестрой уехали в Барановичи. Тут живет моя тетя. О танцевальной карьере пришлось забыть навсегда. Кто возьмет такую уродину? С обожженными руками и ногами? К тому же пострадали сухожилия – я больше не могу танцевать, как раньше. Устроилась продавцом. На жизнь нам с сестрой хватает.

Мне 25 лет, а выгляжу на все 40. Я не могу иметь детей. У меня нет парня: я ненавижу мужчин, боюсь их прикосновений. До сих пор по ночам я вскакиваю в холодном поту, переживая во сне кошмар пятилетней давности.

И мне бы хотелось предупредить всех девочек: легких денег не бывает. Если вам обещают золотые горы за границей, сто раз подумайте! Я не хочу, чтобы еще кого-то постигла такая же судьба.

52 ЧЕЛОВЕКА стали жертвами торговли людьми, по данным МВД РБ за январь–май 2017 года. Сексуальной эксплуатации подверглись 50 женщин, включая 10 несовершеннолетних. 21 жертву вывезли или планировали к вывозу за рубеж.