Убийце Немцова вынесли приговор

Фигурантов дела об убийстве российского политика приговорили к срокам от 11 до 19 лет.

Московский окружной военный суд приговорил Заура Дадаева, обвиняемого в убийстве политика Бориса Немцова, к 20 годам колонии строгого режима и штрафу в 100 тысяч рублей.

При этом суд учел смягчающие обстоятельства - наличие детей и положительные характеристики.

Также суд лишил Дадаева Ордена мужества и звания лейтенант.

Сам Дадаев не признал своей вины.

«Это грязный процесс, нет ни одного доказательства его вины! Мой брат приехал в Москву учиться на юридическом факультете, а не для этого вот! — сказал старший брат Дадаева Шахрудин, — И самое обидное, что он десять лет отдал службе, этой стране, а с ним вот так».

Накануне прокурор запросила для Дадаева пожизненный срок в колонии особого режима, штраф 200 тысяч рублей, а также лишение военного звания и наград.

Напомним,29 июня коллегия присяжных признала всех подсудимых виновными в убийстве Бориса Немцова. По версии следствия, Дадаев непосредственно убил Немцова на Большом Москворецком мосту шестью выстрелами в спину. Также заседатели посчитали Дадаева не заслуживающим снисхождения.