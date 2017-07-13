Почему Беларусь заторопилась в ВТО?

Насколько обоснованы надежды Владимира Макея — об этом экономист Лев Марголин.

— Стоит ли Беларуси рассчитывать на поддержку США и Евросоюза?

— С одной стороны, эти переговоры в некоторой степени формальны, потому что и Россия, и Казахстан уже члены ВТО, а у нас с ними унифицированная политика. Так что вроде бы и согласовывать особо нечего.

С другой стороны, есть претензии к Беларуси, что у нас не до конца рыночная экономика, а это препятствие для вступления в ВТО.

В ВТО такая практика: страны, заинтересованные в обсуждении внешнеторговой политики того или иного государства, заявляются на переговоры и проводят эти переговоры каждая в отдельности, обсуждая свои интересы. Невозможно себе представить, что США, даже если они заявят, что у них претензий к Беларуси нет, будут на кого-то давить или уговаривать по поводу нашей страны. А в рамках Евросоюза опять же каждая страна может отстаивать в ВТО свои интересы.

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