Как в Минске с хлебом-солью встречали милицейских идеологов со всей страны, а Шуневич – вспомнил о народных дружинах

Накануне в белорусской столице стартовал седьмой республиканский конкурс профессионального мастерства сотрудников идеологических и кадровых подразделений органов внутренних дел.

Состязание будет проходить в течение трех дней, а результате которых выберут лучших сотрудников идеологических и кадровых подразделений, сообщает пресс-служба МВД.

Тем временем 12 июля глава ведомства Игорь Шуневич провел в Совмине личный прием граждан.

Как сообщает пресс-служба правительства, заявителями поднимались темы обжалования решений в части непривлечения к административной ответственности должностных лиц за нарушения технологии укладки дорожного покрытия, правомерности организации отселения жителей и сноса жилых домов, ненадлежащего исполнения служебных обязанностей работниками, условий отбывания наказания в местах лишения свободы.

– Любая помощь граждан приветствуется, без привлечения общественности, в частности, добровольных народных дружин, сложно обеспечить на должном уровне правопорядок, – отметил Шуневич.