Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Доллар и евро подешевели
Кіроўцу, якi заўважыў на дарозе цела і спыніўся, збілі невядомыя
Убийце Немцова вынесли приговор
Белоруска, побывавшая в секс-рабстве в ОАЭ: «Каждый день меня продавали и покупали»
Почему Беларусь заторопилась в ВТО?
Как в Минске с хлебом-солью встречали милицейских идеологов со всей страны, а Шуневич – вспомнил о народных дружинах
На Солнце зафиксировали пятно размером больше Земли
Белорусы – Додону: «Для начала надо научиться роторную жатку от обмолота отличать»
ВВС: Кошка в Беларуси ловила зайцев, за что ее хозяина чуть не оштрафовали
Кто отдает указания Путину? Видео с загадочным спутником российского президента
Эксперт из региона: «В райисполкомах уже составляют списки уроженцев сел, из которых можно вытянуть копейку»
БАТЭ упустил победу в стартовом матче лигочемпионской квалификации
Канада сняла торговые санкции с Беларуси
Кантралёры не дазволілі кавярні карыстацца беларускамоўным меню?
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Сколько в реальности получают на заводах, где заявили о средней зарплате в 500 $
Облажались. Американцы схватились за голову, прочитав белорусский закон
Как Лукашенко перевел атомные стрелки на Кобякова
Испытано на себе: Как я собирала и продавала чернику
Реакция россиянок на Лукашенко с молодой спутницей: «Не стесняется, в отличие от некоторых»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Пенсионерка дала интервью и получила штраф за участие в несанкционированной акции
Как белорусы из-за грандиозных планов правительства попали на большие деньги
Это была казнь
Невзоров: Нужен фильм настоящий, про то, как эта зверюга командовала убийством людей
«Калі гістарычная памяць занядбаная і палітызаваная ў інтарэсах дзядзі з Масквы, ні на што спадзявацца не выпадае»
Белорусы заплатят из своего кармана за выход на продовольственный рынок Китая?
Как российское «Нашествие» увязло в грязи
Девушка-тракторист с парада: «На МТЗ есть коллеги-мужчины, которые меня ненавидят»
Як Беларусь праз Дняпро ледзь не вярнула сабе частку тэрыторыі ВКЛ
Лукашенко и пятилетки: чем закончились прежние обещания
Директор оршанского завода: «Мы до сих пор делаем инструмент уровня 1970-х годов»
Лукашенко как главный поставщик лучиков добра
«Такой критики в отношении парада не было раньше». Что происходит с белорусами?
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
В центре Минска парень выловил из Свислочи пятикилограммовую щуку
Новая Лара Крофт расслабляется на Ибице в вышиванке
Количество женщин и мужчин в белорусской власти – почувствуйте разницу
Фоторепортаж из страны, в которую никого не пускают
Стала вядома, што за брунэтка сядзела з Лукашэнкам на Купаллі — шмат фота
Седокова: «Я люблю свои плюс десять кг»
Супермодель показала, как надо поздравлять с Днем независимости
Сара едет: красотка на фоне красот (часть 6)
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Политика
13.07.2017
Евгений Федоров
Белорусы – Додону: «Для начала надо научиться роторную жатку от обмолота отличать»

Президент Молдовы Игорь Додон приехал в Минск – и признался, что хочет быть похожим на Лукашенко. Байнет ответил.

Во время визита молдавского президента в Беларусь произошел любопытный эпизод. Встречаясь с диаспорой в Минске, Игорь Додон поинтересовался, хотят ли выходцы из Молдовы вернуться на родину. Несколько человек из зала ответили: «Нет». А кто-то из присутствующих крикнул, что «пусть власть сначала условия сделает, как в Беларуси».

На эти слова глава государства отреагировал так:

– Я всегда, и в избирательной кампании, говорил, что я хочу, чтобы Молдова во многих вещах была похожа на Беларусь, – цитирует его TUT.BY. – Я это говорил и Лукашенко. Наверное, поэтому он меня на первой встрече в Бишкеке, как только поздоровался, обнял и говорит: «Я видел, что ты говорил, что хочешь быть похож на Лукашенко. Молодец, правильно».

Также Додон добавил, что Молдове нужна такая же президентская система и жесткая вертикаль власти. «Тогда будет порядок», — добавил он.

Некоторые белорусские интернет-пользователи не согласились с президентом Молдовы – и ответили ему в комментариях на дискуссионной площадке talks.by.

«Забирайте нашего – еще и доплатим», – пишут белорусы.

«Да пусть забирают себе эту жесткую вертикаль всем составом, я жалеть не буду. О какой экономике идет речь? Всё давно развалено».

«Все правильно и по делу, что бы не говорили злые языки, но Молдова на втором месте по бедности в Европе…», – отвечают лояльные к власти комментаторы.

«Главное, чтобы молдаване быстрее поняли, что популизм и бесконтрольная власть до добра не доводят – и не совершили фатальные ошибки, как мы в 94-м и 96-м, поверив в сказки о стабильности».

«Для начала президенту Молдовы надо научиться роторную жатку от обмолота отличать, иначе стабильную и процветающую страну не построить».

5 причин, почему Лукашенко может увидеть в президенте Молдовы брата-близнеца

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:7)
Главное
Почему Беларусью управляют сразу два человека
Как мы ездили в Украину за обоями и сантехникой
Консенсус по Сталину
Как белорусы из-за грандиозных планов правительства попали на большие деньги
«Врач сказал: вначале надо сделать ЭКО, а потом искать принца»
Советчик дня. 4 неожиданные рекомендации от Лукашенко
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY