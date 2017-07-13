Белорусы – Додону: «Для начала надо научиться роторную жатку от обмолота отличать»

Президент Молдовы Игорь Додон приехал в Минск – и признался, что хочет быть похожим на Лукашенко. Байнет ответил.

Во время визита молдавского президента в Беларусь произошел любопытный эпизод. Встречаясь с диаспорой в Минске, Игорь Додон поинтересовался, хотят ли выходцы из Молдовы вернуться на родину. Несколько человек из зала ответили: «Нет». А кто-то из присутствующих крикнул, что «пусть власть сначала условия сделает, как в Беларуси».

На эти слова глава государства отреагировал так:

– Я всегда, и в избирательной кампании, говорил, что я хочу, чтобы Молдова во многих вещах была похожа на Беларусь, – цитирует его TUT.BY. – Я это говорил и Лукашенко. Наверное, поэтому он меня на первой встрече в Бишкеке, как только поздоровался, обнял и говорит: «Я видел, что ты говорил, что хочешь быть похож на Лукашенко. Молодец, правильно».

Также Додон добавил, что Молдове нужна такая же президентская система и жесткая вертикаль власти. «Тогда будет порядок», — добавил он.

Некоторые белорусские интернет-пользователи не согласились с президентом Молдовы – и ответили ему в комментариях на дискуссионной площадке talks.by.

«Забирайте нашего – еще и доплатим», – пишут белорусы.

«Да пусть забирают себе эту жесткую вертикаль всем составом, я жалеть не буду. О какой экономике идет речь? Всё давно развалено».

«Все правильно и по делу, что бы не говорили злые языки, но Молдова на втором месте по бедности в Европе…», – отвечают лояльные к власти комментаторы.

«Главное, чтобы молдаване быстрее поняли, что популизм и бесконтрольная власть до добра не доводят – и не совершили фатальные ошибки, как мы в 94-м и 96-м, поверив в сказки о стабильности».

«Для начала президенту Молдовы надо научиться роторную жатку от обмолота отличать, иначе стабильную и процветающую страну не построить».

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