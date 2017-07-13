ВВС: Кошка в Беларуси ловила зайцев, за что ее хозяина чуть не оштрафовали

Минский репортер Василий Семашко опубликовал в «Фейсбуке» фото кошки-охотницы. И понеслось: объяснения, протокол, обыск…

Дело в том, что кошка по кличке Киса, патрулируя дачные участки Василия и соседей, несет к порогу хозяина не только выловленных мышей и кротов, но и зайчат.

Василий трижды видел ее с такой крупной добычей, что и зафиксировал на фото.

Бездомную кошечку весной в Минске подобрал 8-летний Тимофей, Семашко-младший. С переездом семьи на дачу кошка быстро адаптировалась и уже через два часа принесла первую добычу — мышь, показывая хозяевам, что не зря ее приняли в семейство.

Ежедневный охотничий трофей Кисы — десяток мышей. А когда дачные грядки повадились «пропалывать» зайцы, полосатая охотница устремилась наводить порядок.

— Все добытое съедает — это при том, что у нее всегда есть сухой корм, кошачьи консервы она не ест, не нравятся. Давали молоко, но она к молоку весьма равнодушна, а вот мухи, как только молоко скисает, не дают покоя. Теперь у кошки из напитков — свежая вода, — объясняет Василий. — В общем, кормом мы кошку не обделяем. Я спрашивал у нее, почему на зайцев пошла, она не отвечает.

Разбирательства

Фото кошки с добычей вызвали возмущение сначала сотрудника журнала «Охота и рыболовство», затем активистов общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны», хотя к птицам, по утверждению Василия, кошка абсолютно равнодушна.

«Обмен любезностями» в «Фейсбуке» вдруг принес в «личку» Семашко просьбу связаться от человека, назвавшегося сотрудником Молодечненской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира.

— Я позвонил по указанному номеру мобильного телефона, меня попросили приехать в инспекцию. Конечно, можно было не ехать — по телефону вызывать не совсем законно. Но поскольку со мной общались вежливо, я решил съездить в Молодечно. В инспекции меня уже ждали, — говорит Василий. — Взяли с меня объяснение. Очень мне понравился вопрос, не учил ли я кошку охотиться на зайцев. Были вопросы о том, что я делал с заячьим мясом, куда добычу девал. Про кошку немного… Я объяснял так: на дачах живет некая кошка, юридически ее владельцем я не являюсь, потому как кошка не зарегистрирована.

Написал в объяснении, что пришла кошка с зайчиком, ее сфотографировал я, сфотографировала моя жена. Я опубликовал фото в интернете. Не вижу ничего противозаконного. Инспектора со мной согласились, но сказали, что закон обязывает их проехать ко мне на дачу и проверить, нет ли у меня в холодильнике запасов зайчатины и не сушатся ли у меня в сарае заячьи шкурки.

Кошку спрятали соседи

На дачи в Бояры вслед за машиной Василия отправился инспекторский УАЗик — с выключенной, правда, мигалкой.

— Приехали, посмотрели в холодильнике, запасов зайчатины не обнаружили. Сфотографировали содержимое холодильника для протокола. Сфотографировали дачу, от чая отказались. Общались предельно вежливо, корректно, — восстанавливает Семашко хронику расследования. — Предупредили: по закону, если кошка или любое животное без участия человека что-то ловит в дикой природе, то лучше не вмешиваться — это добыча животного, съест и нормально. Но если отобрал добычу у животного, считается, что отобрал добычу у государства. И в этом случае надо обязательно уведомить инспекцию по охране животного и растительного мира, что отобрал добычу у кошки. Должен эту добычу передать, и должен быть протокол об этом происшествии.

За незаконную добычу дикого зверя — в том числе с помощью охотничьих собак, ловчих птиц и, выходит, кошки-охотницы — в Беларуси предусмотрены большие штрафы и уголовная ответственность.

— После визита инспекторов кошка зайцев не приносит. Сделала выводы, — замечает Василий.

Говорит, что инспекторы хотели видеть охотницу. Но соседи на всякий случай спрятали кошку у себя дома.

— Она сидела и в окно смотрела на инспектирование нашего дачного подворья. Я пообещал инспекторам передать кошке все их пожелания, — улыбается Василий.