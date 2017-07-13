Как мы ездили в Украину за обоями и сантехникой

Что почем продают у соседей и к чему нужно быть готовым, собираясь на шопинг в соседнюю страну?

Когда в конце прошлого года на нас нежданно «свалилась» новая квартира, в которой были только серые стены, унитаз и газовая плита, мы понимали, что обустроить ее будет трудно. Только за кредит в месяц уходит целая зарплата. Как сделать ремонт, купить мебель, сантехнику, мы не знали, но твердо решили, что будем это делать сразу – мы давно мечтали о собственном жилье и покупали его для того, чтобы в нем жить.

Рассчитывать мы могли лишь на бюджетный вариант ремонта, экономя на всем, на чем возможно.

Долгая дорога в Ковель

Старое доброе сарафанное радио утверждало, что у украинских соседей едва ли не любой товар вдвое-втрое дешевле, чем у нас. Прикинув, что кроме бензина и времени мы ничего не теряем, решили сами проверить, так ли там все дешево.

Пунктом Б выбрали город Ковель. Во-первых, он довольно большой и недалеко от нашей границы – около 70 км. Во-вторых, мы там были, знаем дорогу и расположение торговых объектов.

Хотя сайты пограничной службы и таможни в нужном нам пункте пропуска не показывали очередей, мы решили перестраховаться и уже в три часа в ночь с пятницы на субботу выезжали из нашего города.

Белорусский пункт пропуска преодолели довольно быстро – всего часа за два. А вот в очереди к украинским пограничникам-таможенникам простояли… почти шесть часов!

Виной всему, вероятно, пресловутый человеческий фактор. Иначе как объяснить, что пока по соседнему с нами ряду машины ехали и ехали, мы – первые в очереди на выезд – простояли почти час, пока сотрудник украинской таможни где-то ходил с нашими паспортами.

Да за это время можно было не просто внести паспортные данные в базу, несколько кредитов на нас оформить!

В общем, выезжая из пункта пропуска, мы понимали, что наш шопинг на грани провала: уже около часа дня, ехать минут сорок, а рынки работают до трех. К тому же список наших предполагаемых покупок обоями не ограничивался: люстры, краны, мойка на кухню, – на всех этих весьма недешевых у нас вещах хотелось по возможности сэкономить.

Уставшие, злые, растерянные, мы не знали, как поступить. Разворачиваться и с пустыми руками ехать домой? Первым порывом было так и сделать, ведь ночевка – а это дополнительные расходы – в наши планы не входила. Успокоившись, мы решили искать ночлег, чтобы завтра купить то, что задумали.

Цены на гостиницы – их несколько в Ковеле – более чем демократичные. Двухместный номер обошелся нам всего в 10 долларов. А горячая вода (в то время в Барановичах ее как раз отключили) оказалась приятным бонусом в конце этого ужасного дня.

Кофе дешевле, чем из Польши

В семь утра, выспавшиеся и отдохнувшие, мы отправились на центральный рынок. Там кроме нас и нескольких десятков белорусов, которые то ли ночевали здесь, то ли приехали рано утром, были только валютчики. Курс доллара у них утром оказался выгоднее, чем накануне – 26,10 гривны за доллар против 26. Поменяв деньги (ехать в Украину можно было и с белорусскими рублями, их берут без проблем и по хорошему курсу), мы решили скоротать время до открытия основного рынка на привокзальном. Он близко, открывается раньше, и там можно дешевле купить кофе, бытовую химию, игрушки, некоторую одежду-обувь.

Походили с пользой: молотый кофе из Польши, который в Барановичах с рук я покупаю по 10 руб. за 500 граммов, мы нашли за 7,35 руб., сандалии детские у нас по 22 руб. минимум, купили за 15 руб. В общем, на большой рынок мы шли не налегке, радуясь приятным мелочам по приятным ценам.

Дайте две

Но основные ценовые сюрпризы ждали впереди. В Барановичах найти приличную люстру дешевле 200 рублей проблематично. Поэтому, когда я услышала цену на люстру, которая мне приглянулась, не поверила своим ушам: 63 рубля! Модель и цена нам настолько понравились, что мы решили взять две такие люстры (правда, в разном цветовом исполнении), а продавец нам за это еще и скидку почти на 10 долларов сделала.

Поразили и цены на сантехнику. Добротные смесители (как у нас говорят, качественный Китай) предлагали по 25–35 рублей за штуку. Да у нас я таких цен не видела! Надо ли говорить, что и краны, и сифоны к ним, и прочие расходники мы купили в Ковеле.

Цены же на метровые обои варьируются от 24,5 до 36,4 рубля. На скидках можно купить дешевле. И хотя точек, торгующих обоями, на рынке немного, выбор большой. Мы в одном роллете сумели выбрать обои в обе комнаты и коридор, да еще и небольшую скидку – примерно 4 доллара – получили.

В общем, хотя понятие о ценах на аналогичные товары у нас мы имели весьма условное, так как детально их накануне поездки не изучали, но с каждой новой покупкой мы понимали, что все наши страдания были не зря.

Сказки барановичского рынка

Вернувшись домой, при первой же возможности мы отправились на рынок, чтобы найти такие же товары и все-таки подсчитать, сколько конкретно мы сэкономили. Обои, которые в Ковеле мы видели по 36,4 рублей, в Барановичах стоят 49. Со скидкой – по 35 рубля за рулон – на нашем рынке предлагали модели, которые и на деревенскую дачу не захочется клеить.

«Эта модель у нас что-то не пошла, поэтому мы ее со скидкой отдаем. А с завода ее по 60 рублей продают», – пытается убедить меня барановичский продавец. Но я-то видела цены на украинские обои в Украине! Там за 52 рубля можно купить шикарные немецкие или бельгийские обои, которые у нас под сотню стоят!

Точно такие же обои, как мы купили в Ковеле, я не нашла в Барановичах. Ни в магазинах, ни на рынке, ни на сайтах. Полный эксклюзив, так сказать.

Люстру, отдаленно похожую на нашу, удалось найти в Минске на сайте специализированного магазина. Только вот мы дешевле купили две люстры, чем там стоила одна.

Кухонная мойка, самая дешевая, без сифона и прочего, на рынке в Барановичах стоит 45 рублей. Мы же примерно в такую цену купили в полном комплекте и лучшего качества.

Сколько стоили покупки в Ковеле и сколько это примерно стоило бы в Барановичах (в скобках)

По самым приблизительным подсчетам, на обновках для квартиры мы сэкономили порядка 500 рублей. И это включая затраты на дорогу, проживание и питание. А если приплюсовать одежду и обувь, кофе и другие мелочи, которые мы там купили, экономия получится еще более существенной.

В общем, если в первый день нашего пребывания в Ковеле мы проклинали медлительных пограничников, разбитые украинские дороги и все на свете, зарекаясь больше не ездить туда, то, вернувшись домой, стали строить планы на следующую поездку.