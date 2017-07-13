Кто отдает указания Путину? Видео с загадочным спутником российского президента

Во время визита Владимира Путина на Валаам произошла странная сценка, запечатленная телеканалом «Звезда».

Российский президент вышел из автомобиля с места водителя и открыл заднюю дверь, как будто приглашая пассажира покинуть машину. Однако неизвестный (ая) отказался это делать, указав Путину пальцем. Хозяин Кремля смиренно закрыл дверь.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил РБК, что на заднем сиденье находился телохранитель, а Владимир Путин открыл дверь якобы потому, что «что-то хотел взять». Насколько правдоподобна эта версия, судите сами.