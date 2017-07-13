Эксперт из региона: «В райисполкомах уже составляют списки уроженцев сел, из которых можно вытянуть копейку»

На празднике «Купалье» в Александрии глава государства призвал состоятельных людей возрождать малые родины. Кто откликнется на призыв Александра Лукашенко?

Кандидат экономических наук Пётр Мигурский, проживающий в Шкловском районе, полагает, что крупные бизнесмены вынуждены будут вкладываться в малые родины добровольно-принудительно.

– От слов и позиции главы государства зависят их состояние. Имею в виду не только душевное, но и материальное. Деваться им некуда. Вполне можно предположить, что в райисполкомах и сельсоветах уже сидят и составляют списки уроженцев сел, из которых можно вытянуть копейку, – отмечает Пётр Мигурский.

Любые инвестиции в деревню положительны, пусть они и не имеют долгосрочной перспективы, считает экономист. Благодаря участию состоятельных людей в селах можно заасфальтировать дороги, построить новые магазины, возможно, создать где-то комбинаты бытового обслуживания.

Серьезных препятствий для вложения крупными бизнесменами средств в родные деревни Пётр Мигурский не видит.

– Высказано пожелание президента, а оно значит не меньше законодательства. Поэтому будь добр, приезжай, посмотри, что ты можешь сделать. Если со стороны кого-то возникнет сопротивление, то ему напомнят о пожелании президента и сопротивление после этого сойдет на нет, – считает экономист.

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