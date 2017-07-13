Почему Беларусью управляют сразу два человека

У вас нет ощущения, что страной руководит не один Лукашенко, а сразу два? Причем совершенно разных.

Лично меня в последнее время никак не покидает эта мысль. Вот и сейчас, слушаешь последние выступления Александра Григорьевича — и просто диву даешься. Какой мудрый взвешенный политик, сколько глубины в понимании ситуации и боли в глазах за судьбу родины.

Вот он журит российские СМИ за развязывание гибридных войн, вещает о величии белорусского языка и рассуждает о моральности. И ведь все верно говорит, даже не поспоришь. И рука сама собой тянется смахнуть скупую слезу восхищения мудростью и дальновидностью президента.

Есть только одно но. Говорит у нас один Лукашенко, а действует совсем другой.

Между прозвучавшими словами о моральности журналистов, которые должны давать достоверную информацию, и историей с «боевиками-патриотами» прошли считанные месяцы. И как будто не было тех двух десятков человек, отданных властью на растерзание официальным СМИ. Истерика, наглая ложь и безнаказанность официальной пропаганды — это совсем не про этого милого человека на трибуне. Сегодня перед нами рассудительный политик, понимающий всю пагубность любой неправдивой информации.

Думаю, даже жестко задержанные во время освещения весенних акций независимые журналисты усомнились в собственных ощущениях, слушая его речи.

Или взять слова Лукашенко о белорусском языке, который, по словам президента, является неоспоримой ценностью, но по каким-то причинам в школе изучается меньше, чем английский. Горькие слова болеющего душой за национальное возрождение руководителя наталкиваются на непримиримое противодействие политика, пытающегося это национальное уничтожить. Это тот, другой Лукашенко, за 23 года привел страну к ситуации, в которой из 40% белорусских школ осталось лишь 13%. А этот, мудрый и благородный, всеми силами борется с этой несправедливостью.

И с этими такими разными Александрами Григорьевичами мы сталкиваемся чуть ли ни каждый день. Один тепло и сердечно вещает про защиту социально незащищенных слоев и борьбу с безработицей, а другой выдает декрет о тунеядцах. Один раздает на словах многодетным семьям квартиры, а другой подкрепляет сказанное указом, оставляющим их без господдержки в строительстве.

Увы, слова первого так редко пересекаются с делами второго. Глядя сегодня в такие наполненные мировой скорбью глаза одного Лукашенко, отчетливо понимаешь, что в любой нужный момент ничто не помешает тому другому Лукашенко вытянуть для СМИ «Фрау А., Б., В. и другие буквы алфавита», пересажать борцов за независимость и снова пропеть европейским посланцам песенку «про серого козла». Потому что как бы убедителен и справедлив ни был Лукашенко №1 — исполнять задуманное будет Лукашенко №2.