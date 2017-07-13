Памела Андерсон открыла «сексуальный» ресторан. И закрыла через 8 дней
Секс-бомба Памела Андерсон, известна как активный борец за права животных.
В рамках этой миссии она открыла веганский ресторан La Table du Marché by Pamela на Лазурном берегу Франции.
Надо сказать, что новый имидж оказался очень к лицу звезде, чей пик славы пришелся на 90-е.
Однако уже через 8 дней Андерсон отозвала свое имя из названия ресторана. Причины этого она не уточнила, заявив лишь, что разочарована данным опытом. Остались только фото – уже неплохо.
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