Консенсус по Сталину

Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Доллар и евро подешевели
Кіроўцу, якi заўважыў на дарозе цела і спыніўся, збілі невядомыя
Убийце Немцова вынесли приговор
Белоруска, побывавшая в секс-рабстве в ОАЭ: «Каждый день меня продавали и покупали»
Почему Беларусь заторопилась в ВТО?
Как в Минске с хлебом-солью встречали милицейских идеологов со всей страны, а Шуневич – вспомнил о народных дружинах
На Солнце зафиксировали пятно размером больше Земли
Белорусы – Додону: «Для начала надо научиться роторную жатку от обмолота отличать»
ВВС: Кошка в Беларуси ловила зайцев, за что ее хозяина чуть не оштрафовали
Кто отдает указания Путину? Видео с загадочным спутником российского президента
Эксперт из региона: «В райисполкомах уже составляют списки уроженцев сел, из которых можно вытянуть копейку»
БАТЭ упустил победу в стартовом матче лигочемпионской квалификации
Канада сняла торговые санкции с Беларуси
Кантралёры не дазволілі кавярні карыстацца беларускамоўным меню?
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Сколько в реальности получают на заводах, где заявили о средней зарплате в 500 $
Облажались. Американцы схватились за голову, прочитав белорусский закон
Как Лукашенко перевел атомные стрелки на Кобякова
Испытано на себе: Как я собирала и продавала чернику
Реакция россиянок на Лукашенко с молодой спутницей: «Не стесняется, в отличие от некоторых»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Пенсионерка дала интервью и получила штраф за участие в несанкционированной акции
Как белорусы из-за грандиозных планов правительства попали на большие деньги
Это была казнь
Невзоров: Нужен фильм настоящий, про то, как эта зверюга командовала убийством людей
«Калі гістарычная памяць занядбаная і палітызаваная ў інтарэсах дзядзі з Масквы, ні на што спадзявацца не выпадае»
Белорусы заплатят из своего кармана за выход на продовольственный рынок Китая?
Как российское «Нашествие» увязло в грязи
Девушка-тракторист с парада: «На МТЗ есть коллеги-мужчины, которые меня ненавидят»
Як Беларусь праз Дняпро ледзь не вярнула сабе частку тэрыторыі ВКЛ
Лукашенко и пятилетки: чем закончились прежние обещания
Директор оршанского завода: «Мы до сих пор делаем инструмент уровня 1970-х годов»
Лукашенко как главный поставщик лучиков добра
«Такой критики в отношении парада не было раньше». Что происходит с белорусами?
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
В центре Минска парень выловил из Свислочи пятикилограммовую щуку
Новая Лара Крофт расслабляется на Ибице в вышиванке
Количество женщин и мужчин в белорусской власти – почувствуйте разницу
Фоторепортаж из страны, в которую никого не пускают
Стала вядома, што за брунэтка сядзела з Лукашэнкам на Купаллі — шмат фота
Седокова: «Я люблю свои плюс десять кг»
Супермодель показала, как надо поздравлять с Днем независимости
Сара едет: красотка на фоне красот (часть 6)
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Комментарии
13.07.2017
Сергей Синица
Консенсус по Сталину

Еще одним знаковым отличием Беларуси от России становится отношение к Иосифу Сталину.

Фото из музея исправительной колонии особого режима №1 в поселке Сосновка в Мордовии

В июне социологи «Левада-Центра» попросили россиян назвать самых выдающихся людей всех времен и народов. В итоге первая тройка выглядит так:

1. Иосиф Сталин – 38%

2-3. Владимир Путин – 34%

2-3. Александр Пушкин – 34%

Невзоров: «Русский народ очень напоминает теленка, который лижет руки тому, кто снимает с него кожу»

Подобные результаты неудивительны, учитывая, что кремлевская пропаганда уже несколько лет слагает оды кровавому тирану.

К счастью, в Беларуси дела обстоят несколько иначе. Неоднозначно – по моему мнению, национальным позором является само существование объектов, носящих имя Сталина – но всё же иначе. У нас даже госгазеты пишут про репрессии тех времен.

Ярким примером тому являются статьи в газете «Рэспубліка» и на сайте sb.by «Алжирские пленницы деспотизма» и «Мамочкино кладбище в АЛЖИРе». Это удивительно сильный рассказ об Акмолинском лагере жен изменников родины. Слезы наворачиваются на глаза, когда читаешь, как издевались над ни в чем не повинными женщинами и их малолетними детьми.

С точки зрения исторической правды и показа истинного облика сталинизма эти публикации дорогого стоят. Очевидно, что они не могли выйти без санкции руководителя холдинга. Да и чувствуется рука опытного редактора.

К тому же пару месяцев назад шеф ««СБ. Беларусь сегодня» Павел Якубович заявил, что в Курапатах необходим памятник именно жертвам сталинских репрессий, а не абстрактным невинно убиенным. И это тоже важная инициатива, которая уже встретила неслабое сопротивление во властных кабинетах.

Можно только приветствовать, что, направляясь в Казахстан нынешним летом Александр Лукашенко захватил с собой не традиционные сувениры, а копии архивных документов, касающихся осужденных в БССР в конце 1930-х годов по политическим мотивам и этапированных в АЛЖИР женщин. Эти документы переданы Музейно-мемориальному комплексу памяти жертв политических репрессий и тоталитаризма, который расположен на месте крупнейшего советского женского концлагеря.

— Там просто в пытках гибли женщины. Они были с детьми, некоторые — беременные. Рожали, дети погибали. Недалеко от главного лагеря есть специальное кладбище — называется «мамочкино кладбище» — для детей. Там на крестах куклы висят. Ужасно! Нельзя забывать это! – цитирует «СБ. Беларусь сегодня» президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Всегда будут существовать разные, порой противоположные мнения относительно событий и тенденций сегодняшнего дня. Но чрезвычайно необходим консенсус по поводу знаковых исторических моментов, в частности, оценки правления Сталина. Он может и должен стать гарантией от повторения кошмаров тех времен. Как сказано в одной из вышеупомянутых публикаций, «память, выбитая потомками на гранитных плитах, заклинает нас через десятилетия: «Никогда больше!»

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:25)
Главное
Почему Беларусью управляют сразу два человека
Как мы ездили в Украину за обоями и сантехникой
Консенсус по Сталину
Как белорусы из-за грандиозных планов правительства попали на большие деньги
«Врач сказал: вначале надо сделать ЭКО, а потом искать принца»
Советчик дня. 4 неожиданные рекомендации от Лукашенко
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY