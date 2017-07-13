Консенсус по Сталину

Еще одним знаковым отличием Беларуси от России становится отношение к Иосифу Сталину.

Фото из музея исправительной колонии особого режима №1 в поселке Сосновка в Мордовии

В июне социологи «Левада-Центра» попросили россиян назвать самых выдающихся людей всех времен и народов. В итоге первая тройка выглядит так:

1. Иосиф Сталин – 38%

2-3. Владимир Путин – 34%

2-3. Александр Пушкин – 34%

Невзоров: «Русский народ очень напоминает теленка, который лижет руки тому, кто снимает с него кожу»

Подобные результаты неудивительны, учитывая, что кремлевская пропаганда уже несколько лет слагает оды кровавому тирану.

К счастью, в Беларуси дела обстоят несколько иначе. Неоднозначно – по моему мнению, национальным позором является само существование объектов, носящих имя Сталина – но всё же иначе. У нас даже госгазеты пишут про репрессии тех времен.

Ярким примером тому являются статьи в газете «Рэспубліка» и на сайте sb.by «Алжирские пленницы деспотизма» и «Мамочкино кладбище в АЛЖИРе». Это удивительно сильный рассказ об Акмолинском лагере жен изменников родины. Слезы наворачиваются на глаза, когда читаешь, как издевались над ни в чем не повинными женщинами и их малолетними детьми.

С точки зрения исторической правды и показа истинного облика сталинизма эти публикации дорогого стоят. Очевидно, что они не могли выйти без санкции руководителя холдинга. Да и чувствуется рука опытного редактора.

К тому же пару месяцев назад шеф ««СБ. Беларусь сегодня» Павел Якубович заявил, что в Курапатах необходим памятник именно жертвам сталинских репрессий, а не абстрактным невинно убиенным. И это тоже важная инициатива, которая уже встретила неслабое сопротивление во властных кабинетах.

Можно только приветствовать, что, направляясь в Казахстан нынешним летом Александр Лукашенко захватил с собой не традиционные сувениры, а копии архивных документов, касающихся осужденных в БССР в конце 1930-х годов по политическим мотивам и этапированных в АЛЖИР женщин. Эти документы переданы Музейно-мемориальному комплексу памяти жертв политических репрессий и тоталитаризма, который расположен на месте крупнейшего советского женского концлагеря.

— Там просто в пытках гибли женщины. Они были с детьми, некоторые — беременные. Рожали, дети погибали. Недалеко от главного лагеря есть специальное кладбище — называется «мамочкино кладбище» — для детей. Там на крестах куклы висят. Ужасно! Нельзя забывать это! – цитирует «СБ. Беларусь сегодня» президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Всегда будут существовать разные, порой противоположные мнения относительно событий и тенденций сегодняшнего дня. Но чрезвычайно необходим консенсус по поводу знаковых исторических моментов, в частности, оценки правления Сталина. Он может и должен стать гарантией от повторения кошмаров тех времен. Как сказано в одной из вышеупомянутых публикаций, «память, выбитая потомками на гранитных плитах, заклинает нас через десятилетия: «Никогда больше!»