Канада сняла торговые санкции с Беларуси

Канада объявила, что снимает экономические санкции с Беларуси.

Это следует из постановления, опубликованного 12 июля в правительственном издании Canada Gazette.

«В соответствии с обязательствами правительства Канады по дипломатическому взаимодействию с международным сообществом и в ответ на недавние позитивные изменения в Беларуси правительство Канады объявляет о своем решении вывести Беларусь из Регионального контрольного списка», — говорится в документе.

Канада наложила торговые ограничения на Беларусь еще в декабре 2006 года. Процедура снятия санкций началась в мае 2016 года.

В постановлении отмечено, что правительство Канады замечает улучшение отношений Беларуси с США и Европейским союзом. Также канадские чиновники обращают внимание на улучшение ситуации с правами человека в нашей стране, «в том числе освобождение политических заключенных и проведение президентских выборов в октябре 2015 года, что продемонстрировало большую приверженность международным нормам и не было отмечено уровнем насилия и запугивания, которыми сопровождались предыдущие выборы».

Также Канада «признает конструктивную роль, которую Беларусь играет в проведении переговоров в направлении прекращения огня и подписания мирных соглашений по Украине в сентябре 2014 и февралем 2015 года».

Долгое время интересы Канады в нашей стране представлял временный поверенный. Но в декабре 2016 Александр Лукашенко принял верительные грамоты от посла североамериканского государства Стивена де Бора.